CO2 Zertifikate: Ist die Zeit für den Einstieg endlich gekommen?

Nach mehreren Wochen unterhalb der psychologisch wichtigen 70-Euro-Marke konnten sich die EU-Emissionszertifikate (EUA-Futures) in der vergangenen Woche wieder leicht erholen. Der Frontmonat schloss am Freitag, dem 26. Juli 2025, mit einem Wochenplus von 1,53 % bei 71,45 € je Tonne CO₂. Besonders auffällig war der dynamische Anstieg in den letzten beiden Handelstagen der Woche, als die Preise von rund 69,50 € auf das Wochenschlussniveau kletterten. Damit setzte sich eine vorsichtige Erholungstendenz durch, nachdem die Notierungen in den Vorwochen mehrfach an der Marke von 70 € gescheitert waren.

Diese Kursbewegung spiegelt ein wachsendes Interesse institutioneller Marktteilnehmer wider, sich auf einem niedrigen Preisniveau wieder zu positionieren – möglicherweise auch im Hinblick auf strukturell steigende Anforderungen an Emittenten im EU-Emissionshandel sowie mögliche Angebotsverknappungen im Zuge regulatorischer Anpassungen. Gleichzeitig blieb das Handelsvolumen moderat, was auf eine abwartende Haltung vieler Marktteilnehmer hindeutet.

FAZIT

Die CO₂-Zertifikate haben sich in der vergangenen Woche technisch und psychologisch bedeutsam über 70 € stabilisiert. Der Markt zeigt erste Anzeichen einer Bodenbildung, wobei die kommenden Wochen nun zeigen müssen, ob sich daraus eine nachhaltige Trendwende entwickelt – oder ob der Anstieg nur eine technische Gegenbewegung im übergeordnet schwächeren Marktumfeld bleibt. Die CO₂-Preise bleiben damit ein sensibler Gradmesser für konjunkturelle Erwartungen, politische Eingriffe und regulatorische Entwicklungen im europäischen Emissionshandel.