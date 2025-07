Canopy Growth, Tilray & Co. zittern. Aurora Cannabis veröffentlicht Zahlen

Aurora Cannabis vor den Zahlen

Es ist noch gar nicht so lange her, als Aurora Cannabis die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 (endete per 31. März 2025) veröffentlichte. Daher dürfte dem einen oder anderen noch die Reaktion auf die am 18. Juni veröffentlichten Daten für 2025 in Erinnerung sein. Die Zahlen in Kombination mit einem durchwachsenen Ausblick auf das 1. Quartal des Fiskaljahres 2026 initiierten einen kapitalen Kursrutsch. Nur langsam konnte sich Aurora Cannabis in der Folgezeit von diesem Kursbeben erholen. Nun kündigt sich bereits die nächste Veröffentlichung an. Aurora Cannabis wird die Zahlen für das 1. Quartal 2026 am 6. August bekanntgeben.

Im Rahmen der Veröffentlichung der Jahresergebnisse für 2025 prognostizierte Aurora Cannabis für das 1. Quartal 2026 ein bereinigtes EBITDA, das zwar voraussichtlich positiv ausfallen dürfte, aber dabei unter dem Ergebnis des 4. Quartals 2025 erwartet wird. Begründet wurde dieses mit der Erwartung von geringeren Umsätzen in den margenstärkeren internationalen Märkten. Auch in puncto free cash flow geht das Unternehmen von einem voraussichtlich positiven Wert im 1. Quartal aus. An den Prognosen wird sich Aurora Cannabis in wenigen Tagen messen lassen müssen. Der Markt dürfte darüber hinaus auch ganz genau bei der Umsatzentwicklung hinsehen. Gelingt es Aurora Cannabis, die Erwartungen zu erfüllen?