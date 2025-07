Spark bietet 10-Prozent-Dividende – ganz ohne Quellensteuer!

Nachdem wir in der vergangenen Woche im Rahmen des Dividenden-Radars die polnische Dividendenperle PZU in Visier genommen haben, wollen wir diesmal die weite Reise ans andere Ende der Welt antreten. Denn Neuseeland erhebt keine Quellensteuer auf Dividenden! Was brutto ausgeschüttet wird, kommt netto im Depot an.

Zu den interessantesten Aktien Neuseelands zählt der führende Telekomkonzern des Landes, der nicht nur ein Bollwerk der nationalen digitalen Infrastruktur ist, sondern zugleich ein regelmäßiger Einkommenslieferant, wie er im Buche steht.

Spark, ehemals Telecom New Zealand, ist seit Jahrzehnten ein fester Bestandteil des dortigen Aktienmarkts. Die Umfirmierung 2014 markierte eine strategische Neuausrichtung: Weg vom klassischen Telefonanbieter, hin zu einem breit aufgestellten Digitaldienstleister mit Schwerpunkten in Mobilfunk, Internet, Cloudlösungen und Streaming.

Das Unternehmen besitzt eigene Netzinfrastruktur, agiert im Backbone-Ausbau mit dem Staat und spielt bei der digitalen Vernetzung ländlicher Regionen eine zentrale Rolle. Diese Aufstellung sorgt für konjunkturunabhängige, vorhersehbare Einnahmen, die sich in einer aktionärsfreundlichen Ausschüttungspolitik widerspiegeln.

Im laufenden Geschäftsjahr 2025 hat der Vorstand bereits eine erste Halbjahresdividende von 12,5 neuseeländischen Cent je Aktie beschlossen. Diese wurde am 4. April 2025 ausgezahlt und ist Teil der erwarteten Jahresdividende von 25 Cent, die Spark bereits frühzeitig bestätigt hat. Die nächste Auszahlung ist Anfang Oktober fällig. Das entspricht aktuell einer Dividendenrendite von 10,1 Prozent.

Bemerkenswert dabei: Rund 75 Prozent dieser Dividende sind "imputed", was bedeutet, dass ein Großteil der Unternehmensbesteuerung intern abgegolten ist – für neuseeländische Anleger ein Steuervorteil, für ausländische Investoren ein willkommenes Zeichen von Ausschüttungstreue.

Deutsche Anleger profitieren insbesondere von der völligen Quellensteuerfreiheit: Neuseeland erhebt keine Abgabe auf Dividenden an ausländische Anteilseigner. Damit bleibt die Spark-Dividende brutto wie netto ungeschmälert – ein klarer Vorteil gegenüber US- oder EU-Aktien, bei denen Quellensteuerverluste oft nicht vollständig anrechenbar sind.

Sollte der Gewinn von Spark wie prognostiziert um rund 7 Prozent pro Jahr wachsen, ist mittelfristig ein moderater Anstieg der Dividende möglich, etwa in Richtung 0,28 bis 0,30 Cent. Allerdings warnen einige Analysten auch vor einer möglichen Kürzung: Sollte der freie Cashflow unter Druck geraten oder die Bilanz durch zusätzliche Investitionen belastet werden, könnten die Ausschüttungen zeitweise sinken – in einem pessimistischen Szenario sogar um bis zu 33 Prozent, was einer Reduktion auf etwa 0,18 bis 0,20 NZD entspräche. Realistisch erscheint derzeit eine Fortführung der aktuellen Dividende auf dem Niveau von 0,25 NZD pro Jahr, mit begrenztem Potenzial nach oben und dem Risiko leicht rückläufiger Zahlungen, falls sich das Marktumfeld verschlechtert.

Für das Geschäftsjahr 2025 sieht die Lage ausgesprochen stabil aus. Spark rechnet mit einem zusätzlichen Kapitalzufluss in Höhe von rund 310 Millionen NZD aus dem Verkauf der Connexa-Beteiligung, der voraussichtlich im dritten Quartal zufließt. Dieses Geld stärkt die Bilanz, sichert die Ausschüttung zusätzlich ab und könnte mittelfristig sogar Spielraum für Sonderdividenden oder Rückkäufe eröffnen.

Wer seine Spark-Dividenden nicht bar vereinnahmen möchte, hat die Möglichkeit zur Wiederanlage über den Dividend Reinvestment Plan (DRIP). Dabei erhalten Anleger neue Aktien mit 2 Rabatt auf den Marktpreis, was langfristig einen zusätzlichen Renditehebel durch den Zinseszinseffekt ermöglicht.

Ein Vergleich mit etablierten Dividendenwerten wie Verizon oder Freenet, die wir aus dem Sektor bereits im Radar hatt, zeigt die besondere Position von Spark: Während Verizon (hier im Radar) in den USA mit rund 6,3 Prozent Rendite solide performt, leidet der Konzern unter hoher Verschuldung und begrenztem Wachstumspotenzial. Hinzu kommt die US-Quellensteuer von 30 Prozent, die in Deutschland zwar teilweise anrechenbar ist, aber dennoch zu Abzügen führt.

Freenet (hier im Radar) wiederum bietet als deutscher Mobilfunk-Reseller rund 6,6 Prozent Rendite, agiert aber ohne eigene Netzinfrastruktur und ist stark auf den deutschen Markt fokussiert. Spark hingegen kombiniert die Vorteile beider Welten: eine hohe Ausschüttung, ein eigenes Netz und eine steuerlich einfache Struktur für deutsche Investoren.

66 Prozent Rendite

Ein Blick zurück auf die letzten zehn Jahre unterstreicht diesen Eindruck. Im Jahr 2015 notierte Spark bei etwa 2,89 neuseeländischen Dollar, aktuell steht der Kurs bei rund 2,48 NZD – ein Rückgang von rund 15 Prozent über das Jahrzehnt. Auf den ersten Blick wirkt das wenig erfreulich, doch der Schein trügt:

In diesem Zeitraum wurden insgesamt 2,41 NZD pro Aktie an Dividenden ausgeschüttet. Wer also 2015 investiert und gehalten hat, hat trotz leichtem Kursverlust insgesamt eine Gesamtrendite von rund 66 Prozent erzielt – und das rein über laufende Ausschüttungen, ohne Wiederanlage. Spark erweist sich damit als klassischer Einkommenswert, bei dem die Erträge regelmäßig fließen und der Kurs in der zweiten Reihe steht.

Wie viel Spark brauchen Anleger für 12.000 Euro passives Einkommen pro Jahr?

Wer sich das Ziel setzt, jährlich 12.000 Euro an Dividenden zu erzielen, kann dies mit einer gezielten Investition in Spark realisieren. Die Rechnung ist einfach: Bei einer Jahresdividende von 0,25 NZD pro Aktie und einem aktuellen Wechselkurs von etwa 1 NZD zu 0,51 Euro ergibt sich ein Dividendenwert von 12,8 Euro-Cent pro Aktie. Um auf 12.000 Euro im Jahr zu kommen, benötigt man rund 93.750 Aktien.

Diese kosten bei einem aktuellen Kurs von 2,48 NZD etwa 232.000 NZD, was rund 118.800 Euro entspricht. Mit diesem Kapital ließe sich ein monatlicher Dividendenfluss von 1.000 Euro brutto aufbauen. Die Spark-Dividende unterliegt ausschließlich der deutschen Abgeltungssteuer, ohne Abzüge im Ausland und ohne steuerliche Komplikationen wie Rückerstattungen oder Anrechnungslücken.

Spark New Zealand ist damit nicht nur ein solider Telekomwert mit staatlichem Rückhalt, sondern auch ein seltener Fall im internationalen Anlagemarkt: eine zweistellige Dividendenrendite, ohne Quellensteuer, mit stabilem Geschäftsmodell und attraktiver Aktionärspolitik. Für Anleger mit Einkommensfokus, die geografisch diversifizieren und steuerliche Hürden vermeiden wollen, kann Spark ein interessanter Kandidat sein.

Übersicht zur Dividende von Spark*

Marktkapitalisierung: 4,55 Milliarden neuseeländische Dollar (2,33 Milliarden Euro)

Dividende erhöht: 0 Jahre in Folge

Dividende nicht gesenkt: 0 Jahre in Folge

Dividende kontinuierlich ausgeschüttet: 19 Jahre in Folge



Zeitplan

22.08.2025: Dividendenankündigung**

11.09.2025: Ex-Tag**

03.10.2025: Dividendenzahlung**

* Quellen: Spark, wallstreetONLINE.

** Erwartet.

Kalenderjahr Dividendenrendite in %** Dividende in NZD*** 2025 10,08 0,25e 2024 9,32 0,275 2023 5,21 0,27 2022 4,63 0,25 2021 5,53 0,25 2020 5,32 0,25 2019 5,08 0,22 2018 5,30 0,22 2017 6,06 0,22 2016 6,45 0,22

* Quellen: Spark, wallstreetONLINE, FactSet.

** Spark NZ schüttet die Dividende für das laufende Geschäftsjahr aus. Zur Errechnung der Dividendenrendite wurde der Schlusskurs des jeweiligen Kalenderjahres genommen, in dem auch die Ausschüttung erfolgt ist, beziehungsweise für 2025 der aktuelle Kurs.

*** Verlässliche Prognosen zur Entwicklung der Dividende in den nächsten Jahren waren nicht zu finden.

Die optimale Dividendenstrategie

Eine optimale langfristige Dividendenstrategie hängt von verschiedenen Faktoren ab, darunter dem individuellen Risikoprofil, den Anlagezielen und der finanziellen Situation. Hier sind jedoch einige allgemeine Prinzipien, die empfohlen werden können:

Diversifikation: Investieren Sie in eine breite Palette von Unternehmen und Sektoren, um das Risiko zu streuen. Diversifikation kann helfen, das Portfoliorisiko zu mindern, da nicht alle Sektoren gleichzeitig von Marktschwankungen betroffen sind.

Qualitätsaktien wählen: Achten Sie auf Unternehmen mit einer starken Bilanz, stabilen Cashflows und einer Geschichte von zuverlässigen und wachsenden Ausschüttungen. Solche Unternehmen sind oft besser positioniert, um auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten Dividenden zu zahlen.

Reinvestition von Dividenden: Das Reinvestieren von Dividenden kann das Wachstum des Portfolios beschleunigen. Durch den Zinseszinseffekt können reinvestierte Dividenden über die Zeit einen signifikanten Beitrag zum Gesamtertrag des Portfolios leisten.

Langfristige Perspektive: Dividendenstrategien sind oft langfristig ausgerichtet. Marktschwankungen sollten daher nicht zu überstürzten Entscheidungen führen. Geduld und Beständigkeit sind Schlüssel zum Erfolg.

Steuereffizienz berücksichtigen: Die steuerliche Behandlung von Dividenden kann je nach Land und individueller Situation variieren. Es ist wichtig, Steuereffekte in die Strategie einzubeziehen.

Überwachung und Anpassung des Portfolios: Portfolios sollten regelmäßig überprüft und bei Bedarf angepasst werden, um sicherzustellen, dass es weiterhin den eigenen Anlagezielen entspricht und gut diversifiziert bleibt.

Bewertung: Achten Sie auf die Bewertung der Aktien. Hohe Dividendenrenditen sind nicht immer ein gutes Zeichen; sie können auch ein Hinweis auf Probleme im Unternehmen sein.

Verwendung von Dividendenfonds, -ETFs: Für Anleger, die nicht direkt einzelne Aktien auswählen möchten, können Dividendenfonds eine praktikable Alternative sein, da sie eine gute Möglichkeit zur Diversifikation bieten.

Fazit:

Dividendeninvestitionen können eine großartige Möglichkeit sein, ein passives Einkommen aufzubauen. Indem Sie sich auf Unternehmen mit stabiler Dividendenhistorie konzentrieren, können Sie Ihr Portfolio schrittweise ausbauen. Dabei ist natürlich immer zu beachten, dass Investitionen in Dividendenaktien – wie alle Investitionen – mit Risiken verbunden sind.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

Disclaimer: Ausdrücklich weist die Smartbroker AG darauf hin, dass ein Investment in Wertpapiere und sonstige Finanzinstrumente im Sinne des WpHG grundsätzlich mit erheblichen Chancen und Risiken (Preis-, Markt-, Währungs-, Volatilitäts-, Bonitäts- und sonstigen Risiken) verbunden ist und ein Totalverlust des investierten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Die Smartbroker AG empfiehlt deshalb jedem Leser sich vor einer Anlageentscheidung intensiv mit den Chancen und allen Risiken auseinander zu setzen und sich umfassend zu informieren. Sämtliche verwendeten Wertentwicklungsangaben, sei es für die Vergangenheit oder im Sinne einer Prognose bzw. Einschätzung sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse bzw. Wertentwicklungen. Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Alle Informationen sind sorgfältig zusammengetragen, haben jedoch keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sind unverbindlich sowie ohne Gewähr. Des Weiteren dient die Bereitstellung der Information nicht als Rechtsberatung, Steuerberatung oder wertpapierbezogene Beratung und ersetzt diese nicht. Eine an den persönlichen Verhältnissen des Kunden ausgerichtete Anlageempfehlung, insbesondere in der Form einer individuellen Anlageberatung, der individuellen steuerlichen Situation und unter Einbeziehung allgemeiner sowie objektspezifischer Grundlagen, Chancen und Risiken, erfolgt ausdrücklich nicht.