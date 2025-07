AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu Gaza/Israel:

"Es ist ohne jeden Zweifel richtig, dass es in erster Linie die Terroristen der Hamas waren, die das unsagbare Elend über Gaza gebracht haben. Aber es darf in diesen Tagen nicht allein um die Schuld gehen, sondern es muss nun darum gehen, Zeichen der Menschlichkeit zu setzen. Zu zeigen, wo der Unterschied zwischen Terror und Demokratie liegt. Und dazu gehört der Umgang mit der Zivilbevölkerung. Mit all jenen, die im wahrsten Sinne in die Schusslinie geraten sind."/yyzz/DP/he