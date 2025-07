Arbeitgeberpräsident warnt vor Kollaps des Sozialstaats

BERLIN (dpa-AFX) - Deutschlands Arbeitgeber warnen vor einem Kollaps des Sozialstaats. "Wenn unser Sozialstaat kollabiert, dann nützt es keinem. Und er wird kollabieren, wenn wir so weitermachen", sagte Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Wir müssen diesen Sozialstaat dringend reformieren."

Nötig sei eine offen und ehrlich geführte Diskussion "darüber, was wir an Sozialleistungen nicht mehr bezahlen können", sagte Dulger. "Wir können uns nicht mehr alles leisten, was wir uns wünschen." Dulger wies auf Arbeitgeberberechnungen hin, nach denen die Verwaltungskosten in den Sozialkassen 25 Milliarden Euro betragen. "Da ist viel Raum für Verbesserungen. Wir verpulvern viel Geld für Ineffizienzen."