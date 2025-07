'Größter Deal' oder 'fatales Signal'?

TURNBERRY/BERLIN (dpa-AFX) - Der laut US-Präsident Donald Trump "größte aller Deals" im Zollstreit mit der Europäischen Union hat in Deutschland zunächst nur verhaltene Begeisterung ausgelöst. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) begrüßte zwar die Einigung, mit der es gelungen sei, "einen Handelskonflikt abzuwenden". Die deutsche Industrie reagierte aber deutlich zurückhaltender.

"Das Übereinkommen ist ein unzureichender Kompromiss und sendet ein fatales Signal an die eng verflochtene Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks", teilte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) in Berlin mit. Die EU nehme schmerzhafte Zölle in Kauf.