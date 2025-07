Select Alternative Investments Pte. Ltd. / Select erwirbt ...

Select erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Bürogebäude in Frankfurt Frankfurt am Main (ots) - Select Alternative Investments (" Select ") freut sich bekanntzugeben, dass ein mit Select verbundenes Vehikel die Mehrheitsbeteiligung an einem hochwertigen Bürokomplex von der Branicks Group AG erworben hat. Die Immobilie befindet sich im etablierten Teilmarkt Frankfurt Kaiserlei und ist vollständig an namhafte internationale Mieter mit langfristigen Mietverträgen vermietet.



Die Transaktion stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Strategie von Select dar, gezielt in erstklassige, ertragsstarke Immobilien in den Kernmärkten Europas zu investieren. Das Objekt zeichnet sich durch bonitätsstarke Mietverhältnisse sowie eine exzellente Lage mit optimaler Anbindung an die Frankfurter Innenstadt und den internationalen Flughafen aus.