Samsung sichert sich Großauftrag von Tesla für KI-Chipfertigung!

Inmitten steigender Konkurrenz und wachsender Zweifel an seiner Position in der Chipindustrie hat Samsung Electronics einen spektakulären Deal bekannt gegeben: Tesla wird über einen Zeitraum von fast zehn Jahren Halbleiter im Wert von 16,5 Milliarden US-Dollar von dem südkoreanischen Technologieriesen beziehen. Die Vereinbarung wurde zunächst durch eine regulatorische Mitteilung von Samsung öffentlich, bevor Tesla-Chef Elon Musk selbst auf der Plattform X die Identität des Partners bestätigte.

"Samsungs riesige neue Fabrik in Texas wird komplett der Produktion von Teslas nächster Generation des KI6-Chips gewidmet sein. Die strategische Bedeutung dessen ist kaum zu überschätzen", schrieb Musk in einem Post. Weiter kündigte er an, die Produktion persönlich zu überwachen: "Ich werde die Linie selbst abschreiten, um den Fortschritt zu beschleunigen."