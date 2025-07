DAX weiter ohne Impulse unterwegs

Der Bereich zwischen 23.000 und auf der Oberseite 24.480 Punkten ist vorläufig als neutrale Handelsspanne zu interpretieren, ein erfolgreiches Handelsabkommen mit den USA könnte entsprechend positive Impulse generieren und einen Gipfelsturm auf 24.639 Punkte ermöglichen. Das ist das Basisszenario, von dem derzeit ausgegangen wird. Sollte jedoch in dem Zollstreit eine für die EU unerwartete Enttäuschung aufkreuzen, würde dies unterhalb eines Punktestandes von 24.000 Zählern eine kurzfristige Verkaufslawine in Richtung des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 23.800 Punkten generieren, darunter auf 23.476 Punkte. An dem Long-Setup der letzten Tage hat sich unterdessen nichts verändert und gilt uneingeschränkt.

Aktuelle Lage