TUI erfolgreich ausgebrochen

Am 2. Juli wurde im Bereich eines wichtigen Kreuzwiderstandes um 7,70 in der TUI-Aktie auf einen Ausbruch auf der Oberseite sowie gleichzeitige Beendigung eines mittelfristigen Abwärtstrends hingewiesen. Nur wenig später, allerdings unter hoher Volatilität, gelang es der TUI-Aktie sich auf der Oberseite abzusetzen und über der Preismarke von 8,00 Euro einzunisten. Doch das volle Kurspotenzial resultierend aus der inversen SKS-Formation ist noch lange nicht ausgeschöpft, weitere Ziele für das TUI-Papier liegen nach technischer Auswertung bei 8,28, 8,53 und schließlich an den Dezemberhochs von 8,88 Euro. Eine entsprechende Positionierung auf der Oberseite kann beispielsweise über den weiter unten ausführlich vorgestellten Turbo-Call-Optionsschein WKN DU1GLM erfolgen. Auf der Unterseite bildet der einstige Kreuzwiderstand um 7,70 Euro nun eine vergleichsweise solide Unterstützung. Ein Wiedereintritt in den vorherigen Abwärtstrend durch einen Preisrutsch und zusätzlich den EMA 50 bei 7,38 Euro sollte jedoch tunlichst vermieden werden, dies würde nämlich empfindliche Abschlagsrisiken zurück auf 7,16 und darunter 6,73 Euro sichtlich erhöhen und den aktuell laufenden Ausbruch vollkommen zunichtemachen.

Trading-Strategie: