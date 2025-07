Aktien Frankfurt Ausblick Zolleinigung zwischen EU und USA treibt den Dax an Am deutschen Aktienmarkt dürften die Anleger erleichtert auf das Zollabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA reagieren. Der X-Dax signalisierte den hiesigen Leitindex rund eine Stunde vor dem Handelsstart am Montag mit 24.526 …