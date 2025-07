Nordex bleiben nach Rally gefragt

Zitat von olddax: JP Morgan stuft Vestas hoch. Zieht Nordex mit. 👍





Wenn man sich mal die Mühe macht, nicht nur die Überschrift, sondern auch die Begründung zu lesen, dann steht einiges drin, was Nordex genauso betrifft.

>"Es ist Zeit, mit dem Wind zu segeln", schrieb Akash Gupta in seiner am Freitag vorliegenden Kaufempfehlung für den Hersteller von Windkraftanlagen. [...] Zudem verspreche der aktuelle Ausblick von Bloomberg New Energy Finance (BNEF) im Schnitt jährlich zweistelliges Wachstum von Windkraftinstallationen bis 2030 außerhalb Chinas.<





Zudem sieht Gupta immerhin fast eine Verdreifachung für den Konkurrenten im Optimalfall möglich.

>Im Optimalfall sei für Vestas sogar ein Kursniveau von 300 Kronen drin.<





https://www.wallstreet-online.de/nachricht/19642620-jpmorgan-stuft-vestas-wind-systems-overweight





Mal sehen, was die Börse draus macht, wenn die Big Player jenseits des großen Teichs aufwachen?