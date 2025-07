Intellias / Intellias stärkt europäische Präsenz durch Erweiterung ...

Intellias stärkt europäische Präsenz durch Erweiterung seines Standortes in München (FOTO)

München (ots) - Intellias, ein global tätiges Unternehmen für Softwareentwicklung und digitale Beratung, stärkt seine Präsenz in München durch den strategischen Ausbau seiner Kompetenzen in den Bereichen Engineering und digitale Innovation. Mit der Erweiterung des Standortes unterstreicht Intellias sein kontinuierliches Engagement für globales Wachstum und festigt seine Nähe zu wichtigen Kunden in der Region.



Der Firmensitz von Intellias in München befindet sich im Prozess für die TISAX Level 3 Zertifizierung, die Softwareentwicklung und -tests für hochsichere Fahrzeugprototypen umfasst. Der Standort ist ausgestattet mit fortschrittlichen Zugangskontrollsystemen und einer speziellen Testinfrastruktur für Fahrzeug-Hardwareteile, Steuergeräte (ECUs) und kritische Komponenten. Die Zertifizierung ist entscheidend für Automobilkunden, die mit praxisnahen und realen Tests von Hardware und Prototypen arbeiten. Das Münchner Büro schließt sich damit den anderen Standorten von Intellias in Ingolstadt und Wolfsburg, dem Krakauer Büro in Polen sowie Kairo in Ägypten an, die bereits mit TISAX Level 3 zertifiziert wurden.