Select erwirbt Mehrheitsbeteiligung an Bürogebäude in Frankfurt

Frankfurt am Main (ots) - Select Alternative Investments (" Select ") freut sich

bekanntzugeben, dass ein mit Select verbundenes Vehikel die Mehrheitsbeteiligung

an einem hochwertigen Bürokomplex von der Branicks Group AG erworben hat. Die

Immobilie befindet sich im etablierten Teilmarkt Frankfurt Kaiserlei und ist

vollständig an namhafte internationale Mieter mit langfristigen Mietverträgen

vermietet.



Die Transaktion stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Strategie von Select

dar, gezielt in erstklassige, ertragsstarke Immobilien in den Kernmärkten

Europas zu investieren. Das Objekt zeichnet sich durch bonitätsstarke

Mietverhältnisse sowie eine exzellente Lage mit optimaler Anbindung an die

Frankfurter Innenstadt und den internationalen Flughafen aus.





"Wir freuen uns über die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit der Branicks

Group AG im Rahmen dieser Transaktion und schätzen ihren konstruktiven und

lösungsorientierten Ansatz während des gesamten Prozesses. Das Objekt verkörpert

genau die Art von institutioneller Qualitätsimmobilie, die wir unserem Portfolio

hinzufügen möchten - vollständig vermietet, hervorragend gelegen und nach

höchsten Standards errichtet",



sagte Maximilian Hoenigsmann , Managing Partner bei Select Alternative

Investments.



Unser besonderer Dank gilt unseren Rechtsberatern Capstone Legal und Dr. Stefan

Frick , unseren Steuerberatern Hansa Partner und Dr. Sven Schlereth , sowie

unserem Transaktionsberater Christof Altendorfer für ihre wertvolle

Unterstützung und ihr hochprofessionelles Vorgehen während des gesamten

Prozesses.



Select wird auch künftig gezielt Investitionschancen verfolgen, die im Einklang

mit unserer langfristig ausgerichteten Investmentstrategie stehen und

nachhaltigen Wert schaffen.



