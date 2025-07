Hyper Bit stellt Mittel für den Ankauf von zehn weiteren ElphaPex DG1+-Krypto-Minern bereit

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA – 28. Juli 2025 / IRW-Press / HYPER BIT TECHNOLOGIES LTD. (CSE: HYPE) (OTCID: HYPAF) (FWB: N7S0) (das „Unternehmen“ oder „Hyper Bit“) gibt bekannt, dass das Unternehmen der Firma DogeCoin Mining Technologies Corp. („DogeCoin Mining“) Mittel für den Ankauf von zehn (10) weiteren Minern des Modells ElphaPex DG1+ für das Mining von Dogecoin („DOGE“) und Litecoin („LTC“) bereitgestellt hat, womit die Gesamtzahl der bis dato gekauften DG1+-Miner auf zwanzig (20) steigt. Diese Miner werden in der mit erneuerbarer Energie betriebenen 11-Megawatt-Anlage eines Dritten in Quebec (Kanada) installiert und professionell verwaltet. Das Unternehmen hat sich einen Vorzugspreis von 5.400 USD pro Einheit gesichert, womit sich der Gesamtpreis für den Erwerb der zwanzig Miner auf 108.000 USD beläuft.

Herr Dallas La Porta, President, CEO und Direktor von Hyper Bit Technologies Ltd. erklärte: „Wir haben nun die erforderlichen Mittel überwiesen, um unsere erste Bestellung von zwanzig DG1+-Minern abzuschließen, und sehen der Installation dieser Mining-Rigs in der zweckbestimmten und professionell verwalteten mit erneuerbarer Energie betriebenen 11-Megawatt-Anlage in Quebec (Kanada) entgegen. Diese hocheffizienten ASIC-Mining-Rigs werden eingesetzt und optimiert, um den Dogecoin- und Litecoin-Mining-Betrieb aufzunehmen.“

Über Hyper Bit Technologies Ltd.

Hyper Bit Technologies Ltd. ist ein zukunftsorientiertes, diversifiziertes Technologieunternehmen, das sich auf den Erwerb, die Entwicklung und den strategischen Einsatz von Krypto-Mining-Operationen und Blockchain-basierten Innovationen spezialisiert hat. Angesichts des weltweit steigenden Interesses an digitalen Vermögenswerten – angetrieben durch den Aufstieg der Blockchain, der dezentralen Finanzdienstleistungen (DeFi) und der zunehmenden Akzeptanz durch institutionelle und private Anleger – hat sich HyperBit zum Ziel gesetzt, Werte im gesamten Krypto-Ökosystem freizusetzen und gleichzeitig Wachstum für unsere Stakeholder zu erzielen. Hyper Bit Technologies Ltd. ist Mitglied der Blockchain Association of Canada und der American Blockchain & Cryptocurrency Association.