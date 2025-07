Bieterrennen um ProSiebenSat.1 geht weiter: Aktie zieht zweistellig an

MediaForEurope (MFE), der Medienkonzern der Berlusconis, hat sein Angebot für die Aktien des deutschen Fernsehriesen ProSiebenSat1 Media aufgestockt. In einer offiziellen Mitteilung gab MFE bekannt, dass das Angebot nun bei 4,48 Euro in bar plus 1,3 eigene MFE-Aktien pro ProSiebenSat.1-Aktie liegt. Zuvor bot das Unternehmen lediglich 0,4 eigene Aktien an. Damit steigt der Gesamtwert des Angebots auf 8,62 Euro je Aktie – ein Aufschlag von rund 16 Prozent im Vergleich zum Schlusskurs vom Freitag.

MFE (ehemals Mediaset) gehört zu den größten Anbietern von kommerziellem Fernsehen in Italien und Spanien. Die Italiener wollen ihre Position als größter Aktionär von ProSiebenSat.1 weiter ausbauen und den Einfluss auf das Unternehmen festigen. Seit 2019 hält MFE bereits rund 30,1 Prozent der Stimmrechte und liegt damit knapp unter der Schwelle, die eine vollständige Übernahme zwingend erforderlich machen würde. MFE-CEO Pier Silvio Berlusconi zeigte sich zuletzt enttäuscht über die schwache Performance von ProSiebenSat.1 und drängte den deutschen Sender, sich von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten zu trennen und seine Verschuldung zu reduzieren.