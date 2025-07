First Hydrogen erweitert Zusammenarbeit mit dem Renewable Thermal Laboratory der University of Alberta im Bereich SMR-Design zur Weiterentwicklung der nuklearen SMR-Technologie

Vancouver, BC, 28. Juli 2025 / IRW-Press / First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: FHYD) (OTC: FHYDF) (FWB: FIT) freut sich, im Anschluss an die Pressemitteilung des Unternehmens vom 9. Juni 2025 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Zusammenarbeit mit Professor Muhammad Taha Manzoor von der University of Alberta um den Bereich Design kleiner modularer Kernreaktoren (SMRs) erweitert. Der Schwerpunkt des Projekts liegt auf Brennstoffreaktormaterialien, Reaktordesign und Reaktoroptimierung unter Berücksichtigung des Wachstums von Rechenzentren mit künstlicher Intelligenz (KI). SMRs bieten gegenüber herkömmlichen Kernreaktoren mehrere wesentliche Vorteile: SMRs sind kompakt und können an abgelegenen Standorten installiert werden; sie können industriell gefertigt und dann zum Bestimmungsort transportiert werden; sie sind bedarfsgerecht skalierbar; sie sind aufgrund ihrer vereinfachten Bauweise sicherer; sie können potenziell mit anderen Brennstoffen als angereichertem Uran betrieben werden; sie haben längere Nachladungsintervalle und verursachen geringere Vorlaufkosten. Kanada ist weltweit für seine außergewöhnliche Expertise im Bereich der Kernenergie bekannt, insbesondere durch seine renommierten CANDU-Reaktoren (Canadian Deuterium-Uranium), die allgemein als eine der sichersten und zuverlässigsten Kerntechnologien der Welt gelten.

First Hydrogen will SMRs nutzen, um ein stabiles, kostengünstiges und effizientes Verfahren zur Erzeugung von grünem Wasserstoff anzubieten und damit der weltweit steigenden Nachfrage nach sauberen Energielösungen gerecht zu werden. Durch die Integration fortschrittlicher Nukleartechnologie in die Produktion von grünem Wasserstoff ist das Unternehmen gut positioniert, um die steigende weltweite Nachfrage nach sauberer Energie zu decken. Das Unternehmen prüft derzeit potenzielle Standorte in Kanada und Europa. First Hydrogen ist davon überzeugt, dass Kanadas fundiertes Know-how im Nuklearbereich und seine bewährte Erfolgsbilanz die Technologien des Unternehmens zu einer führenden Option für die Entwicklung von SMRs machen.

Premierminister Carney hat die SMR-Technologie als entscheidend für die Sicherung der Energieunabhängigkeit und die Transformation des Landes zu einer führenden Energiesupermacht bezeichnet. Nach Angaben der kanadischen Regierung (8. Januar 2025) gibt es derzeit fünf Kernkraftwerke in drei Provinzen mit 22 Kernreaktoren. Diese Kraftwerke produzieren 15 % des Stroms in Kanada. Zu den bedeutenden kanadischen SMR-Projekten zählen die Darlington-SMR-Initiative von Ontario Power Generation (OPG) zum Bau von vier Reaktoren, der Fokus von New Brunswick auf SMRs der vierten Generation, darunter die Entwicklung von ARC Clean Energy in Point Lepreau, und die aktive Erforschung von SMRs für die Stromerzeugung im Netzmaßstab in Saskatchewan.