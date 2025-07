ProSiebenSat.1 Media Aktie klettert deutlich - 28.07.2025

Die heutige Kurssteigerung bestätigt die gute Performance der letzten Monate. Wer in den letzten drei Monaten in ProSiebenSat.1 Media investiert war, konnte einen Gewinn von +17,27 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die ProSiebenSat.1 Media Aktie damit um -1,94 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,12 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von ProSiebenSat.1 Media +42,49 % gewonnen.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,16 % geändert.

ProSiebenSat.1 Media Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,94 % 1 Monat -1,12 % 3 Monate +17,27 % 1 Jahr +8,51 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Übernahmeschlacht um die ProSiebenSat.1 Media Aktie, bei der die Angebote von MediaForEurope und PPF im Mittelpunkt stehen. MediaForEurope hat ihr Angebot auf 8,62 Euro pro Aktie erhöht, während PPF 7,00 Euro bietet, um seinen Anteil zu erhöhen. Diskutiert wird, ob PPF ein reines Barangebot von 9,00 Euro abgeben könnte, um knapp 30% der Anteile zu sichern. Der Einfluss der Großaktionäre und die Reaktionen der Medienwächter auf die Übernahmepläne werden ebenfalls thematisiert.

Es gibt 233 Mio. ProSiebenSat.1 Media Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,80 Mrd.EUR wert.

Für Auftrieb sorgt die Einigung der EU mit den USA im Zollstreit. Dazu kommen gute Vorgaben von der Wall Street. Dort sind die Indizes weiter auf Rekordjagd. Bei den Einzelwerten geht es um ProSiebenSat.1, Nordex, Puma, den Bitcoin, Spotify und …

EQS-Ad-hoc: ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e): Übernahmeangebot ProSiebenSat.1 Media SE: MFE-MEDIAFOREUROPE erhöht die Gegenleistung für das freiwillige öffentliche Übernahmeangebot an die Aktionäre von ProSiebenSat.1 28.07.2025 / 08:55 …

EQS-Ad-hoc: ProSiebenSat.1 Media SE / Key word(s): Tender Offer ProSiebenSat.1 Media SE: MFE-MEDIAFOREUROPE increases offer consideration for its voluntary public takeover offer for ProSiebenSat.1 28-Jul-2025 / 08:55 CET/CEST Disclosure of an …

