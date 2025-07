Meerderheid van de Nederlandse besluitvormers: Duitsland en het Rheinisches Revier aantrekkelijk voor uitbreiding (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Bijna driekwart van de Nederlandse bedrijven vindt Duitsland

een aantrekkelijke locatie voor uitbreiding naar het buitenland, zo blijkt uit

een recente enquête van YouGov in opdracht van NRW.Global Business. Iets meer

dan de helft van de respondenten beschouwt de transitieregio Rheinisches Re-

vier in de directe omgeving van Nederland als een potentiële

investeringslocatie. De locatievereisten van Nederlandse bedrijven vallen samen

met de sterke punten van het Rheinisches Revier.



Besluitvormers binnen Nederlandse bedrijven kunnen het zich voorstellen dat ze

hun activiteiten uitbreiden naar buurland Duitsland en ook naar het nabijgelegen

Rheinisches Revier. Volgens een recente YouGov-enquête in opdracht van

'NRW.Global Business' vindt 70 procent het buurland 'tamelijk' of 'zeer'

aantrekkelijk voor investeringen - in de leeftijdsgroep van 25 tot 44 jaar heeft

maar liefst 78 procent van de respondenten zo'n positieve kijk op Duitsland.





Volgens het onderzoek weet de Bondsrepubliek Nederlanders vooral te overtuigendoor factoren als 'geografische ligging', 'goed ontwikkelde infrastructuur' en'betrouwbare energievoorziening'. Onder andere werden ook de 'beschikbaarheidvan geschoolde arbeidskrachten' en 'sterke onderzoek partners' door meer dan dehelft van de respondenten genoemd als belangrijke vestigingsvoordelen.56 procent van de respondenten vindt uitbreiding naar het nabijgelegenRheinisches Revier, dat van Europa's grootste bruinkoolmijn wordt omgevormd toteen klimaatneutrale industriële regio, aantrekkelijk. 'Wij willen nog meerNederlandse bedrijven overtuigen van het RheinischesRevier,' zegt JochenPollotzek, General Manager Rheinisches Revier bij NRW.Global Business. 'Wijbieden hun dicht bij hun thuisland optimale omstandigheden voor groei in Europa,omdat onze transformatie naar klimaatneutraliteit een enorme impuls geeft.'Een goede match: Nederlandse bedrijven en het Rheinisches RevierDeze transformatie wordt juist in Nederland bijzonder positief ontvangen. Eenbovengemiddeld aantal besluitvormers noemde duurzaamheid als een belangrijketrend voor de komende vijf jaar (39 procent) - alleen kunstmatige intelligentiescoorde met 43 procent beter op de ranglijst. Op zijn beurt biedt hetRheinisches Revier hiervoor ook gunstige voorwaarden. 'Twee belangrijke Europesedataroutes kruisen elkaar in het Rheinisches Revier, en daarom zal Microsoft hier twee hyperscale-datacenters bouwen,' legt Pollotzek uit.'Vlaggenschipprojecten zoals de AI Village in Hürth en twee geplande digitaleparken, grote spelers en innovatieve start-ups laten ook zien dat er eenduurzaam digitaal ecosysteem wordt opgezet in het Rheinisches Revier.'Bovendien sluiten de door de enquêtedeelnemers genoemde criteria voor eenoptimale investeringslocatie aan bij de kenmerken van het Rheinisches Revier.'Goed ontwikkelde infrastructuur (32 procent), 'geografische ligging (32procent) en 'beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten' (27 procent) staanboven- aan het verlanglijstje van Nederlandse zakelijke beslissers die willeninvesteren in de buurlanden. 'Wij blijven onze uitstekende infrastructuuruitbreiden en beschik- ken via uitstekende hogescholen, zoals de RWTH AachenUniversity, over een enorme pool aan goed geschoolde arbeidskrachten,' aldusPollotzek. 'Bovendien hebben wij door de uitfasering van bruinkool veelcommerciële locaties op top- locaties en aantrekkelijkefinancieringsinstrumenten.' Het Rheinisches Revier is daarom waarschijnlijk 'eenvan de meest aantrekkelijke locaties voor investeringen in heel Europa'.Over de enquêteDe gegevens van deze enquête, die in opdracht van NRW.Global Business tot standkwam, zijn gebaseerd op online interviews met leden van het YouGov-panel dievooraf hun deelname hebben toegezegd. Voor dit onderzoek zijn tussen 12 en 20mei 2025 in totaal 296 zakelijke beslissers in Nederland geïnterviewd. Hetonderzoek was niet gebaseerd op quota en de resultaten zijn achteraf nietgewogen. De resultaten zijn niet representatief.Over het Rheinisches RevierHet Rheinisches Revier in het westen van Noordrijn-Westfalen is de grootstebruinkoolmijnregio van Europa en een centrum van energie-intensieve industrie inDuitsland. Tegen 2030 zal de regio de bruinkoolwinning in dagbouw geleidelijkstopzetten. Dankzij een transformatiebudget van 14,8 miljard euro en gunstigestartvoorwaarden wil de Rheinisches Revier zich nu ontwikkelen tot de eersteklimaatneutrale industriële locatie van Europa. Het handelsagentschap NRW.GlobalBusiness van de deelstaat Noordrijn-Westfalen wil internationale bedrijven over-tuigen om deel te nemen aan dit project en te profiteren van het momentum vanverandering.Contact:Phuong Anh Kitty KrauseProject Manager Marketing Rheinisches Revier+49 211 13 00 05 01mailto:krause@nrwglobalbusiness.comExtra content: http://presseportal.de/pm/180411/6085047OTS: Pressebüro NRW.Global Business