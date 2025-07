Pharma-Aktien profitieren von Zolleinigung

Die Sartorius-Vorzüge erklommen im Dax die Spitze mit plus 2,4 Prozent. Es folgten die Titel von Merck KGaA mit plus 2 Prozent. Sartorius profitierten außerdem von einer Hochstufung durch Bernstein Research von "Market-Perform" auf "Outperform".

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der Zoll-Einigung zwischen der Europäischen Union und den USA sind Pharma-Aktien am Montag unter den größten Gewinnern. Der Zoll-Deal habe die letzten Sorgen über die Belastungen durch Zölle beseitigt, kommentierte Analyst Richard Vosser von JPMorgan in einer aktuellen Einschätzung zum deutschen Labor- und Pharmaausrüster Sartorius .

Die USA und die EU haben sich auf einen Basiszollsatz in Höhe von 15 Prozent auf die meisten EU-Importe in die USA geeinigt. Das gilt auch für die Autos, Halbleiter und Pharmaprodukte. Zur Zolleinigung schrieb Bernstein-Analyst Florent Cespedes, die Zölle von 15 Prozent seien für die Pharma-Unternehmen ein beherrschbares Risiko, in den Bewertungen sei dies aber bereits reflektiert./ajx/men

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Sartorius Vz. Aktie Die Sartorius Vz. Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,91 % und einem Kurs von 114,7 auf Tradegate (28. Juli 2025, 09:47 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Sartorius Vz. Aktie um -7,69 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,03 %. Die Marktkapitalisierung von Sartorius Vz. bezifferte sich zuletzt auf 7,26 Mrd.. Sartorius Vz. zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,7400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,3300 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 265,43EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 250,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 300,00EUR was eine Bandbreite von +28,63 %/+54,36 % bedeutet.