Rund 69 500 Kinder und Jugendliche im Jahr 2024 vom Jugendamt in Obhut genommen

WIESBADEN (ots) -



- Weniger Inobhutnahmen durch unbegleitete Einreisen (-22 %), aber mehr durch

dringende Kindeswohlgefährdungen (+10 %) und Selbstmeldungen (+10 %)

- Größter Anstieg bei körperlichen Misshandlungen und Vernachlässigungen

- Eine Maßnahme dauerte im Schnitt gut zwei Monate - fast zwei Wochen mehr als

2023



Die Jugendämter in Deutschland haben im Jahr 2024 rund 69 500 Kinder oder

Jugendliche zu ihrem Schutz vorübergehend in Obhut genommen. Das waren gut 5 100

Jungen und Mädchen weniger als im Jahr zuvor (-7 %). Wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, ist damit die Zahl der Schutzmaßnahmen

erstmals wieder zurückgegangen, nachdem sie zuvor drei Jahre in Folge

angestiegen war.







unbegleiteten Einreisen aus dem Ausland: Deren Zahl ist 2024 im Vergleich zum

Vorjahr um rund 8 500 Fälle gesunken (-22 %). Gleichzeitig stieg die Fallzahl

aber durch dringende Kindeswohlgefährdungen um knapp 2 600 Fälle (+10 %) und

durch Selbstmeldungen von betroffenen Jungen oder Mädchen um rund 850 Fälle an

(+10 %).



Trotz Rückgang: die meisten Inobhutnahmen wegen unbegleiteter Einreisen



Trotz ihres Rückgangs wurden 2024 die meisten Schutzmaßnahmen (44 %) aufgrund

von unbegleiteten Einreisen durchgeführt. Dazu zählten vorläufige Inobhutnahmen

(24 %), die direkt nach der Einreise eingeleitet wurden, und reguläre

Inobhutnahmen (20 %), die in der Regel - nach einer bundesweiten Verteilung der

Betroffenen - daran anschließen. Weitere 42 % der Schutzmaßnahmen erfolgten

wegen dringender Kindeswohlgefährdungen und 13 % aufgrund von Selbstmeldungen,

also weil Kinder oder Jugendliche aus eigenem Antrieb Hilfe beim Jugendamt

gesucht hatten.



Größter Zuwachs bei körperlichen Misshandlungen und Vernachlässigungen



Neben der unbegleiteten Einreise (44 %) zählten 2024 zu den häufigsten Anlässen

für eine Schutzmaßnahme: Überforderungen der Eltern (25 %), Vernachlässigungen

(12 %), körperliche Misshandlungen (11 %) und psychische Misshandlungen (8 %).



Während im Vergleich zu 2023 vor allem unbegleitete Einreisen an Bedeutung

verloren haben, sind die Nennungen bei 9 von insgesamt 13 möglichen Anlässen

gestiegen: Am größten war das Plus bei körperlichen Misshandlungen (+1 026

Nennungen) und Vernachlässigungen (+939 Nennungen). Deutlich zugenommen haben

auch Überforderungen der Eltern (+896 Nennungen) und psychische Misshandlungen

(+843 Nennungen). Bei den Anlässen waren Mehrfachnennungen möglich.



Fast zwei Wochen mehr als im Vorjahr: Maßnahme dauerte im Schnitt gut zwei





