KTM AG nimmt Produktion auf allen vier Linien wieder auf

Mattighofen (ots) - Strukturierter Neustart sichert Vollbetrieb und weltweite

Lieferfähigkeit



Die KTM AG nimmt mit heute die Produktion auf allen vier Produktionslinien in

ihren Stammwerken in Mattighofen und Munderfing wieder auf. Nach einer Phase

intensiver Planung und Vorbereitung kehren nun alle rund 1.000

Produktionsmitarbeiter:innen in den Normalbetrieb zurück. Das ermöglicht dem

Unternehmen, die international hohe Endkundennachfrage nach Motorrädern der

Marken KTM, Husqvarna und GASGAS bedienen zu können.



"Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle unseren Mitarbeitenden, die in den

vergangenen Monaten mit großem Einsatz, Flexibilität und Zusammenhalt wesentlich

dazu beigetragen haben, dass dieser Neustart möglich ist. Ihr Engagement in

einer der herausforderndsten Phasen war und ist ein zentraler Erfolgsfaktor für

die weitere Entwicklung des Unternehmens", zeigt sich KTM AG CEO Gottfried

Neumeister dankbar für den starken Zusammenhalt innerhalb des Unternehmens. "Der

Neustart der Produktion gibt uns die nötige Stabilität, um uns jetzt wieder ganz

auf Qualität, Kundennähe und Weiterentwicklung zu konzentrieren."







