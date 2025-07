Gewinne - Zolleinigung zwischen EU und USA

FRANKFURT (dpa-AFX) - Am deutschen Aktienmarkt hat am Montag die erste Begeisterung über das Zollabkommen zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA etwas nachgelassen. Der hiesige Leitindex Dax war zwischenzeitlich um fast ein Prozent in die Höhe geklettert und hatte so Kurs auf sein vor fast drei Wochen erreichtes Rekordhoch bei 24.639 Zählern genommen. Zuletzt stand nur noch ein Plus von 0,6 Prozent auf 24.370 Punkte zu Buche.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es um 0,8 Prozent auf 31.730 Punkte nach oben. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann ein Prozent.