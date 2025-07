Audi war gestern – Skoda wird zur Power-Marke im Volkswagen-Konzern

Die Auswirkungen des kürzlich vereinbarten Zollabkommens zwischen Washington und der Europäischen Union würden noch geprüft, teilte Audi am Montag mit.

Als Grund für die gesenkte Jahresprognose nannte Audi die gestiegenen Importzölle in den Vereinigten Staaten sowie zusätzliche Restrukturierungskosten. Das Unternehmen erwartet nun einen Jahresumsatz zwischen 65 Milliarden und 70 Milliarden Euro. Zuvor hatte der Konzern noch mit 67,5 Milliarden bis 72,5 Milliarden Euro gerechnet. Auch die operative Marge soll nur noch zwischen fünf und sieben Prozent liegen – deutlich weniger als die ursprünglich angepeilten sieben bis neun Prozent.

Während Audi unter dem politischen Druck leidet, zeigt sich die tschechische VW-Tochter Skoda Auto durchaus robust. Das Unternehmen konnte im ersten Halbjahr sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich steigern. Der Betriebsgewinn kletterte um fast zwölf Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, der Umsatz zog um ebenfalls knapp zwölf Prozent auf 15,1 Milliarden Euro an. Die Auslieferungen stiegen um 14 Prozent auf 509.400 Fahrzeuge.

Besonders dynamisch verlief das Geschäft mit elektrifizierten Modellen: Rund 23 Prozent der Auslieferungen entfielen auf reine Elektroautos oder Plug-in-Hybride. Im Vorjahr hatte dieser Anteil noch bei 9,4 Prozent gelegen. Allein für die vollelektrischen Modelle Enyaq und Elroq liegen nach Angaben des Unternehmens bereits über 120.000 Bestellungen vor.

Besonders große Hoffnungen setzt Skoda auf den für 2026 geplanten Epiq, einen Elektro-SUV zum Einstiegspreis von 25.000 Euro. "Wir setzen große Erwartungen in dieses Auto", so Vorstandschef Klaus Zellmer in einer Videokonferenz.

Skoda konnte sich im laufenden Jahr deutlich besser behaupten als der europäische Gesamtmarkt. In Europa verzeichnete das Unternehmen ein Absatzplus von elf Prozent auf 409.100 Fahrzeuge. Davon entfielen 72.000 auf vollelektrische Modelle und 21.400 auf Plug-in-Hybride. In Indien verkaufte Skoda mit 33.000 ausgelieferten Fahrzeugen doppelt so viel im Vergleich zum Vorjahr.

Während europäische Autohersteller insgesamt unter chinesischer Konkurrenz, US-Zöllen und verschärften EU-Vorgaben zur Elektrifizierung leiden, zeigt Skoda mit seinem starken Halbjahresergebnis, wie sich trotz schwierigem Umfeld Marktanteile gewinnen lassen. Doch die Skoda-Zahlen allein reichen nicht, die VW-Aktie verhakt sich im Rückwärtsgang:

Noch am Freitag meldete VW selbst einen heftigen Gewinneinbruch für das zweite Quartal.

