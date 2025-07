Renk: KNDS und Triton beenden Streit um Beteiligung

Der deutsch-französische Rüstungskonzern KNDS hat eine Einigung mit dem Finanzinvestor Triton erzielt und erhöht seinen Anteil am Augsburger Getriebehersteller Renk deutlich. Nach Unternehmensangaben überträgt Triton 9,2 Millionen Aktien an KNDS, wodurch der Anteil der Franzosen und Deutschen von 6,7 auf 15,84 Prozent steigt. Damit erhält KNDS etwa die Hälfte jener Aktien, für die zuvor eine Kaufoption bestand. Über den Preis der Transaktion wurde nichts bekannt. "Mit diesem Schritt bekräftigt KNDS den Willen zu einer langfristigen Kooperation mit Renk als strategischer Aktionär", erklärte der Konzern in seiner Mitteilung. KNDS und Triton wollen demnach künftig "im besten Interesse von Renk" zusammenarbeiten.

Für KNDS, den Zusammenschluss von Krauss-Maffei Wegmann und Nexter, ist die Beteiligung von hoher Bedeutung. Renk gilt als einer der wichtigsten Zulieferer für Panzergetriebe und andere Schlüsselkomponenten. Mit der Beteiligungsaufstockung wird die Kooperation enger, nachdem es zuletzt Spannungen zwischen beiden Partnern gegeben hatte.