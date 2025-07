Evotec legen weiter zu - Positives Umfeld, Bavarian Nordic

Evo7, es vergeht kein Tag, an dem Du nicht ein oder mehrere Male am Tag Dich über den CEO als Einzelperson auslässt. Warum diese personelle Fokussierung? Zum einen gibt es einen Gesamtvorstand, einen Aufsichtsrat, darüber hinaus ein Management Team und insgesamt knapp 5.000 Mitarbeiter. Der CEO hat hier ein über die letzten Jahre entwickeltes Geschäftsmodell übernommen, das man nicht über einen kurzen Zeitraum einfach mal „drehen“ kann. Und zugegebenermaßen sind die Rahmenbedingungen gerade nicht die einfachsten; wie hätte der CEO oder die neue Evotec Strategie die niedrigeren erwarteten Umsätze im restlichen Jahr verhindern können?





Und wenn Du kritisierst, dann mach das doch mal bitte an konkreten Punkten fest, sprich: was gefällt Dir nicht an der Strategie, was würdest Du lieber anders sehen? Mit der Plattitüde „die Strategie geht nicht auf“ kommt man nicht weiter. M.E. ist der Verkauf der Randaktivitäten, Fokus auf Kosteneinsparungen, defensivere Kommunikation (hat letzte Woche nen Dämpfer bekommen), etc. kein falscher Ansatz.