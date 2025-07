BERNSTEIN RESEARCH stuft LUFTHANSA AG auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 7,50 Euro belassen. Zwei europäische Airline-Aktien ragten als hochwertige, investierbare Titel aus einem Sektor heraus, der allzu oft wertvernichtend sein könne, schrieb Alex Irving in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Sowohl IAG als auch Ryanair verdienten zuverlässig ihre Kapitalkosten und erzielten prozentual zweistellige Margen./edh/menVeröffentlichung der Original-Studie: 25.07.2025 / 15:39 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2025 / 05:00 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,99 % und einem Kurs von 7,744EUR auf Tradegate (28. Juli 2025, 11:18 Uhr) gehandelt.