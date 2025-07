OSL Group sichert sich 300 Millionen US-Dollar Eigenkapitalfinanzierung zur Beschleunigung der globalen Ausweitung der Infrastruktur für digitale Vermögenswerte

Hongkong (ots/PRNewswire) - Die OSL Group (863.HK), Asiens führende regulierte

Plattform für digitale Vermögenswerte, gab heute den erfolgreichen Abschluss

einer 300-Millionen-US-Dollar-Eigenkapitalfinanzierungsrunde bekannt - die

bisher größte öffentlich bekannt gegebene Kapitalerhöhung im asiatischen Segment

der digitalen Vermögenswerte.



Diese wegweisende Finanzierung unterstreicht das starke Vertrauen des Marktes in

das Geschäftsmodell und den langfristigen Wachstumskurs von OSL und legt

gleichzeitig ein solides Fundament für die nächste Phase der internationalen

Expansion der Gruppe. Das Kapital wird auf drei Kernbereiche aufgeteilt:





- Unterstützung der strategischen Akquisitionsinitiativen der Unternehmensgruppe: Fortsetzung des aggressiven globalen Expansionskurses mit strategischenKombinationen aus potenziellen Lizenzen, Akquisitionen, Partnerschaften undTransaktionen.- Entwicklung neuer globaler Geschäftsinitiativen, einschließlich Zahlungs- undStablecoin-Initiativen : Beschleunigung des Aufbaus der globalen Geschäfts-und Zahlungsnetzwerke von OSL, die Fiat-Währungen, Stablecoins und wichtigedigitale Vermögenswerte integrieren. Diese Infrastruktur ist darauf ausgelegt,institutionellen und Unternehmenskunden sichere, effiziente und nahtloseLösungen für den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr zu bieten.- Weitere Stärkung des Betriebskapitals : So erreicht OSL einen noch größerenWettbewerbsvorteil - in Bezug auf Reichweite und Abdeckung, aber auch Umfangund Volumen.Seit Beginn seiner Expansionsstrategie Ende 2023 hat OSL mehrere transformativeAkquisitionen getätigt und seinen regulatorischen Fußabdruck in den wichtigstenRechtsordnungen für digitale Vermögenswerte erweitert. Zudem hat dieUnternehmensgruppe zunehmend Anerkennung auf den Kapitalmärkten gefunden und indiesem Jahr eine Marktkapitalisierung von über zehn Milliarden Hongkong-Dollarerreicht - ein klares Zeichen für das Vertrauen der Anleger in ihre reguliertePlattform für digitale Vermögenswerte und ihre skalierbare internationaleStrategie.Ivan Wong, Chief Financial Officer der OSL Group, kommentiert: "DieseKapitalerhöhung von 300 Millionen US-Dollar stellt einen wichtigen Meilensteinunserer Entwicklung dar. Sie bestätigt die Digital-Assets-Strategie und derenUmsetzung durch OSL. Die Finanzierung wird unseren globalen Ausbau beschleunigen- insbesondere im Bereich der regulierten Zahlungsinfrastruktur und derZugangspunkte. Als Pionier auf dem Gebiet der regulierten digitalenVermögenswerte strebt OSL an, das nächste Kapitel der globalen Finanzwelt mitVertrauen, Innovation und einer institutionellen Infrastruktur zu gestalten."Als Hongkongs erste börsennotierte und lizenzierte Handelsplattform für digitaleVermögenswerte setzt sich OSL weiterhin für die regulierte Entwicklung derBranche ein. Diese Finanzierungsrunde untermauert die führende Rolle desUnternehmens als wichtiger Anbieter von Web3-Infrastrukturen imasiatisch-pazifischen Raum.Informationen zur OSL GroupDie OSL Group (HKEX: 863.HK) ist eine weltweit führendeFinanzinfrastrukturplattform, die traditionelle Finanzdienstleistungen und diedigitale Vermögenswirtschaft durch Blockchain-Technologie miteinander verbindet.Die Unternehmensgruppe hat sich zum Ziel gesetzt, Privatpersonen und Unternehmenweltweit effiziente, nahtlose und gesetzeskonforme Finanzdienstleistungenanzubieten.Über seine lizenzierten Plattformen bietet OSL eine umfassende Paletteregulierter Dienstleistungen an, darunter einen rund um die Uhr verfügbarenOTC-Brokerage mit hochliquiden Fiat-Gateways und wettbewerbsfähigen Preisen,Omnibus-Brokerage-Lösungen, die traditionellen Finanzinstituten die Integrationdigitaler Vermögenswerte ermöglichen, SOC 2 Typ 2-zertifizierte Verwahrung miteiner Versicherungsdeckung von bis zu einer Milliarde US-Dollar, konformeHandelsplattformen für Privatkunden, Vermögensverwaltungslösungen, darunter diegeplante Einführung von tokenisierten Staatsanleihen und risikogewichtetenAktiva (RWAs), sowie die Vorbereitung einer grenzüberschreitendenZahlungsinfrastruktur über OSL Pay."Offen, sicher, lizenziert" sind die Prinzipien von OSL. OSL baut seine konformeInfrastruktur in Japan, Australien und Europa und möglicherweise auch inSüdostasien aus, um die nächste Generation globaler Finanzinfrastrukturen zuunterstützen.Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2620420/Untitled_design_Logo.jpgView original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/osl-group-sichert-sich-300-millionen-us-dollar-eigenkapitalfinanzierung-zur-beschleunigung-der-globalen-ausweitung-der-infrastruktur-fur-digitale-vermogenswerte-302514726.htmlPressekontakt:Kontakt für Medienanfragen: media@osl.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/180436/6085159OTS: OSL