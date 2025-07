Ein hoher Anteil an Frauen rückte 2024 in die Aufsichtsräte von DAX und MDAX auf - die Anzahl von Neuberufungen aktiver Mitglieder bleibt hingegen hinter den Erwartungen zurück

Frankfurt/München (ots) - Die internationale Personalberatung Heidrick &

Struggles (NASDAQ: HSII) veröffentlicht seit vielen Jahren einen Überblick über

die Veränderungen in den Aufsichtsgremien der größten europäischen

Publikumsgesellschaften. In den aktuellen "Board Monitor Europe 2025" fließen

Daten von 817 Neubesetzungen im Jahr 2024 in börsengelisteten Unternehmen aus 15

führenden europäischen Volkswirtschaften ein. Die Analyse ermöglicht es, die

Neuberufungen von Aufsichtsräten in den beiden deutschen Leitindices mit

Besetzungstrends der Supervisory Boards (Non-Executive Directors) in anderen

europäischen Ländern zu vergleichen.



Von den 73 in Deutschland analysierten Neubesetzungen der 90 Unternehmen des DAX

und MDAX gingen 47 Prozent an Frauen. Dies ist der höchste Wert seit 2017, im

Jahr 2023 waren es noch 42 Prozent.





Nicolas von Rosty, Deutschlandchef von Heidrick & Struggles, sagt: "Hier setztsich in Deutschland ein langjähriger Trend fort. Über die Neubesetzungen ist inden vergangenen Jahren der Anteil an Frauen in den Aufsichtsgremienkontinuierlich gestiegen, wobei die Unternehmen des DAX bei diesem Aspekt nochdeutlich progressiver agieren als jene des MDAX".Im europäischen Umfeld ist ebenfalls eine zunehmende Gender Diversität bei denBesetzungen der Aufsichtsgremien zu beobachten. In einzelnen Ländern ist dabeider Anteil an Frauen besonders hoch, etwa in Frankreich mit 57 Prozent (CAC40),Italien mit 54 Prozent (FTES MIB), Portugal mit 56 Prozent (PSI 20) und Spanienmit 54 Prozent (IBEX 35). Deutschland lag bei dieser Betrachtung im vergangenenJahr im mittleren Bereich.Kati Najipoor-Smith , Co-Leiterin der europäischen CEO & Board Practice, merktan: " Bei den Ländern mit hohen Quoten an Berufungen von Frauen handelt es sichvornehmlich um Nachholeffekte. Insgesamt ist 2024 der Frauenanteil in denGremien europaweit sogar leicht gesunken. Nach zahlreichen Jahren, in denenbewusst Frauen in Aufsichtsräte geholt wurden, ist inzwischen eine gewisseSättigungsgrenze erreicht."Mit 52 Prozent war der Anteil an nachrückenden Aufsichtsräten in Deutschland,die eine aktive Managementfunktion wahrnehmen, geringer als in früheren Jahren.In den Jahren 2021 und 2022 belief sich diese Quote beispielsweise noch auf 75beziehungsweise 70 Prozent. Nicolas von Rosty ordnet ein: "Ein möglichst hoherAnteil an aktiven Aufsichtsräten wäre wünschenswert. Dieser Personenkreis ist inder Regel näher an aktuellen Fragen der Unternehmensführung dran als ehemaligeTopmanagerinnen und -manager. Insofern bleiben statistisch gesehen die