Zoll-Rallye: Evotec-Aktien legen kräftig zu!

Vergangene Woche noch hatte Evotec die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 auf 760 bis 800 Millionen Euro gesenkt und Anleger in die Flucht geschlagen. Bisher waren 840 bis 880 Millionen Euro erwartet worden. Obwohl diese Anpassung die Prognosen verfehlt, hält das Unternehmen an seiner EBITDA-Zielvorgabe von 30 bis 50 Millionen Euro fest. Dies deutet auf eine verbesserte Marge in der zweiten Jahreshälfte hin, die durch höhere als erwartet ausfallende Kostensenkungen unterstützt wird. Auch die geplanten Ausgaben für Forschung und Entwicklung (40 bis 50 Millionen Euro) bleiben unverändert.

Evotec-Aktien klettern am Montag auf den höchsten Stand seit Mitte Juni. Mit einem Plus von 6 Prozent auf 7,69 Euro gehörten sie zu den stärksten Werten im MDax. Auslöser dürfte die Zolleinigung zwischen der EU und den USA sein.

Der Rückgang der Umsatzprognose wird vor allem durch eine schwächere Nachfrage im Kerngeschäft und anhaltende Finanzierungsschwierigkeiten verursacht, insbesondere bei weniger fortgeschrittenen klinischen Programmen. Während Unternehmen im Bereich klinische Forschung (CROs) von einer höheren Nachfrage profitieren, um kurzfristige Umsatzlücken – etwa durch das ablaufende Patent – zu schließen, rücken frühe präklinische Forschung und Mittelstandsinvestitionen derzeit in den Hintergrund.

Warburg-Analyst Christian Ehmann betont trotz der Prognose-Enttäuschung, dass das Unternehmen sich zunehmend lukrativeren Geschäften zuwendet. "Evotec betonte, dass die Lizenzeinnahmen, insbesondere aus firmeneigenen Plattformen, an Zugkraft gewinnen. Diese Vereinbarungen bieten überlegene Margenprofile, und obwohl sich die volle finanzielle Wirkung erst nach und nach einstellen wird, werden erste Beiträge in diesem Jahr erwartet", so Ehmann, der trotz der schwachen Kursentwicklung in diesem Jahr an seiner Kaufempfehlung festhält. Sein Kursziel von 9,70 Euro bietet noch 20 Prozent Kurspotenzial zum aktuellen Niveau.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





