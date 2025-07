Was nach dem Ehe-Aus wichtig ist (FOTO)

Neustadt a. d. W. (ots) - Rund 129.300 Ehen sind 2024 in Deutschland geschieden

worden. Das hat jüngst das Statistische Bundesamt mitgeteilt und zudem auf rund

111.000 minderjährige Scheidungskinder im vergangenen Jahr hingewiesen. Aus und

vorbei - aber nicht mit Blick auf die Steuer. Denn nach einer Scheidung, ob mit

oder ohne Kinder, ist steuerlich gesehen einiges zu beachten. Der

Lohnsteuerhilfeverein Vereinigte Lohnsteuerhilfe e. V. (VLH) klärt auf.



Lassen sich Scheidungskosten absetzen?





Kosten im Zusammenhang mit einer Scheidung, beispielsweise für Anwälte, dasGericht, Notare oder Sachverständige, können steuerlich nicht geltend gemachtwerden. Bis 2012 war es möglich, solche Ausgaben als außergewöhnliche Belastungin der Steuererklärung einzutragen - doch 2013 wurde der entsprechende Paragrafim Einkommensteuergesetz geändert. Zwar folgten daraufhin zahlreicheDiskussionen und auch Gerichtsverhandlungen, aber schließlich zementierte derBundesfinanzhof (BFH) das endgültige Nein zur Absetzbarkeit von Scheidungskosten(BFH-Urteil vom 18. Mai 2017, VI R 9/16).Was bedeutet der Begriff Zugewinnausgleich?Bei einer Scheidung ohne anderslautenden Ehevertrag wird der Zugewinnausgeglichen. Das ist der Betrag, um den das Vermögen eines Ehepartners odereiner Ehepartnerin das Anfangsvermögen übersteigt. Verluste werden nichtberücksichtigt. Der Ausgleich sorgt dafür, dass beide am Ende gleich vielZugewinn haben. Dieser ist für beide steuerfrei. Aber: Erfolgt derZugewinnausgleich über eine Immobilie und wird diese an eine dritte Personverkauft oder dem Ex-Partner beziehungsweise der Ex-Partnerin übertragen, hängtes vom Zeitpunkt des Verkaufs oder der Übertragung ab, ob der mögliche Gewinnversteuert werden muss.Was passiert beim Versorgungsausgleich?Beim Versorgungsausgleich werden die während der Ehe erworbenenRentenanwartschaften hälftig aufgeteilt. Bei kurzen Ehen von weniger als dreiJahren und geringfügigen Anrechten wird der Versorgungsausgleich nichtautomatisch durchgeführt, kann aber beantragt werden. Für die Besteuerung istder Versorgungsausgleich in der Regel erst bei der Auszahlung von Bedeutung.Anders verhält es sich, wenn Zahlungen vorgenommen werden, um eine Kürzung dereigenen Versorgungsansprüche durch Übertragung zu vermeiden. In diesen Fällenist neben der versorgungsrechtlichen auch eine steuerliche Beratung zuempfehlen.Was ist Realsplitting mit Blick auf Unterhalt?Dank des Realsplittings können geschiedene oder getrenntlebende EheleuteUnterhaltszahlungen steuerlich geltend machen - und zwar bis zu 13.805 Euro