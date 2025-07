Diese Atom-Aktien gehen gerade durch die Decke

Amazon, Google und Meta erhöhen seit Monaten den Druck auf Politik und Energieversorger: In einer gemeinsamen Erklärung fordern die drei Tech-Giganten den beschleunigten Ausbau der Kernenergie.

Größte Position im VanEck-ETF ist Constellation Energy mit einem Anteil von 7,5 Prozent. Ein weiterer Star im ETF ist Oklo. Das junge Unternehmen entwickelt kompakte Reaktorsysteme der nächsten Generation und hat sich 2025 bereits mehr als verdreifacht.

Auch BWX Technologies könnte zur nächsten Rallye ansetzen. Der US-Spezialist für nukleare Verteidigungstechnik steht seit Jahresbeginn über 30 Prozent im Plus. Eine etwas defensivere Rolle im ETF spielt die Public Service Enterprise Group. Das Versorgungsunternehmen betreibt drei Atomkraftwerke in New Jersey und eignet sich laut Barron's besonders für konservative Anleger. Besonders reizvoll: die Dividendenrendite liegt knapp unter drei Prozent.

Der Mix aus wachstumsstarken Technologieunternehmen und energiepolitischer Neuausrichtung sorgt dafür, dass Atomkraftanlagen wieder im Fokus institutioneller Investoren stehen. Der ETF von VanEck scheint aktuell einer der gefragtesten zu sein.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion