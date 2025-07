Thailand und Kambodscha einigen sich auf Waffenruhe.

BANGKOK (dpa-AFX) - Thailand und Kambodscha haben sich in ihrem blutigen Grenzkonflikt auf eine Waffenruhe geeinigt. Die "sofortige und bedingungslose" Feuerpause wurde nach Angaben des malaysischen Präsidenten Anwar Ibrahim bei einem Treffen der Regierungschefs beider Länder in Putrajaya (Malaysia) vereinbart. An den Gesprächen nahmen auch Vertreter aus den USA und aus China teil.

Zwischen den beiden Nachbarländern waren am Donnerstag schwere Kämpfe an ihrer mehr als 800 Kilometer langen Grenze entbrannt. Der Konflikt schwelt schon seit Jahrzehnten. Es gibt Tote und Verletzte auf beiden Seiten, mehr als 200.000 Menschen sind auf der Flucht. Seit der Nacht waren erneut schwere Gefechte gemeldet worden. Was genau die Eskalation auslöste, ist aber nach wie vor unklar.