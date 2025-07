Panzer und Pulver So bringt Rheinmetall Rumäniens Rüstungsindustrie auf ein neues Level Rheinmetall baut in Rumänien ein Produktionsnetz für den Schützenpanzer Lynx und Munition auf. Mit lokalen Partnern und einem neuen Excellence Center will der Konzern Rumäniens Verteidigungsindustrie nachhaltig stärken.