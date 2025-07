Deutsche Bank Research hebt Ziel für Relx auf 4072 Pence - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Relx nach Halbjahreszahlen von 3909 auf 4072 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die fundamentale Lage sehe bei dem Medienkonzern attraktiv aus, schrieb Steve Liechti in einer am Montag vorliegenden Studie. Relx scheine in unsicheren Zeiten eine hochwertige Anlagemöglichkeit zu sein. Es handele sich um eine beliebte Aktie mit einer hohen Bewertung und guten Eigentümerstruktur./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2025 / 08:07 / CET