Weltweiter E-Auto-Absatz zieht kräftig an – China dominiert weiter!

Der weltweite Elektroautomarkt nimmt wieder deutlich an Fahrt auf. Im ersten Halbjahr 2025 wurden laut einer neuen Analyse der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PwC über 5,9 Millionen batterieelektrische Fahrzeuge (BEVs) neu zugelassen – ein Plus von 37 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2024 lag das Wachstum bei lediglich 14 Prozent. Die Dynamik verleiht den Börsenkursen einzelner Hersteller Auftrieb – allen voran Tesla.

An der Börse reagiert der Markt differenziert auf die Entwicklungen: Die Aktie des US-Elektropioniers Tesla notiert aktuell bei 275 Euro und damit 2,19 Prozent im Plus. Der Kurs profitiert sowohl vom Marktwachstum als auch vom positiven Sentiment nach dem neuen Zollabkommen zwischen der EU und den USA. BYD hingegen verzeichnet ein leichtes Minus von 0,45 Prozent auf 14,025 Euro, während auch die Volkswagen-Aktie um 1,8 Prozent auf 98,44 Euro abrutscht – trotz erfreulicher Quartalszahlen und Zoll-Entspannung (Stand: 12:30 Uhr MESZ, Tradegate).

Europa erlebt "Renaissance" der E-Mobilität

In Europa wurden im ersten Halbjahr rund 1,2 Millionen BEVs verkauft – ein neuer Rekordwert für diesen Zeitraum. Das entspricht einem Zuwachs von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Analysten von PwC führen den Aufschwung insbesondere auf den regulatorischen Druck durch verschärfte CO2-Flottengrenzwerte zurück.

Trotz des Wachstums verliert Europa als Absatzregion an relativer Bedeutung. Der Grund: In China steigt die Zahl der Neuzulassungen um 47 Prozent auf über 3,7 Millionen Fahrzeuge, womit der Markt seine dominierende Position weiter ausbaut. Der Abstand zu Europa und den USA wächst damit weiter.

Deutschland zurück auf Platz drei

Innerhalb Europas bleibt Deutschland führend: Mit 249.000 neu zugelassenen Elektrofahrzeugen im ersten Halbjahr sichert sich die Bundesrepublik den dritten Platz im weltweiten Vergleich. Dennoch bleibt das Bild gemischt: Während deutsche Hersteller in Europa zulegen, verlieren sie in China massiv an Boden. Laut PwC gingen die dortigen BEV-Verkäufe deutscher Hersteller um 32 Prozent zurück.

USA hinken hinterher – nur sieben Prozent Wachstum

Wenig Dynamik zeigt weiterhin der US-Markt, der mit 592.000 Neuzulassungen nur sieben Prozent Wachstum verzeichnet. Damit bleiben die USA weit hinter dem globalen Trend zurück und verlieren weiter an Bedeutung im E-Automarkt.

Abhängigkeit von Asien wird zum strategischen Risiko

Ein weiteres Problem: die Lieferketten. Jörn Neuhausen von Strategy&, einer PwC-Tochter, sieht Rohstoffabhängigkeiten als wachsendes Risiko. "Seltene Erden und Lithium werden zur strategischen Achillesferse Europas." Europa müsse dringend eigene Wertschöpfungsketten aufbauen und bestehende Bezugsquellen diversifizieren, um nicht vollständig von Asien abhängig zu werden.

Erleichterung nach Zollkompromiss?

Für etwas Entspannung sorgt jedoch der jüngste Zollkompromiss zwischen der EU und den USA: Einigung auf einen pauschalen 15-Prozent-Zollsatz für EU-Importe, auch für Autos. Analysten werten den Deal als Erfolg – insbesondere, da zuvor mit Zöllen von bis zu 30 Prozent gedroht worden war.

