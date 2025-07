Energie vom Wasser? Was hinter dem Trend zu schwimmenden Solaranlagen steckt (FOTO)

Trier (ots) - Ob in Kiesgruben, Baggerseen oder Wasserreservoirs - schwimmende

Photovoltaikanlagen gelten als innovative Lösung, um Nutzfläche zu sparen und

gleichzeitig Energie effizienter zu erzeugen. In Asien längst weit verbreitet,

schwappt der Trend jetzt auch nach Europa.



Wasserflächen bieten enormes Potenzial für die Energiewende - die Module kühlen

sich durch das Wasser besser, liefern stabilere Erträge und es werden Flächen

genutzt, die sonst brachliegen würden. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie

Floating Photovoltaik funktioniert - und warum diese Technik in Zukunft eine

zentrale Rolle bei der nachhaltigen Energieversorgung spielen könnte.









Schwimmende Solaranlagen, auch bekannt als Floating Photovoltaik (FPV), gelten

aus gutem Grund als innovative Weiterentwicklung in der Solarbranche. Dabei

werden die Photovoltaikmodule nicht auf Dächern oder Freiflächen, sondern auf

schwimmenden Trägerplattformen installiert. Die wasserabweisenden Schwimmkörper,

auch bekannt als Floats, bestehen üblicherweise aus hochdichtem Polyethylen -

ein Material, das Auftrieb und Korrosionsresistenz in sich vereint. Die Floats

formen gemeinsam größere schwimmende Inseln, die mit Ankerseilen am

Gewässergrund befestigt werden. Spezielle Dämpfungselemente federn Bewegungen ab

und gleichen Wellengang aus, um für Stabilität bei unterschiedlichen

Wetterbedingungen und natürlichen Wasserspiegelschwankungen zu sorgen. Die

Stromübertragung zum Land funktioniert über wasserdichte Kabelkanäle, die Wind

und Wetter trotzen. Ergänzt wird das Ganze durch speziell für marine Umgebungen

entwickelte Wechselrichter mit erhöhtem Korrosionsschutz.



Die Entwicklung von Floating-PV-Systemen ist das Ergebnis komplexer

Ingenieurskunst - und erfordert daher spezialisierte Expertise in Wassertechnik,

Werkstoffwissenschaften und Strukturdynamik. Die Schwimmkörper müssen so

dimensioniert sein, dass sie nicht nur das Gewicht der Solarmodule tragen,

sondern auch auf Wellengang, thermische Ausdehnung und Windlasten reagieren

können. Hinzu kommt, dass die Komponenten selbst extremen Umgebungsbedingungen

standhalten müssen. Dafür braucht es besonders langlebige Materialien wie

wasserresistente Beschichtungen, UV-stabilisierte Kunststoffe und

korrosionsfreie Verbindungselemente. Die Gestaltung der Schwimmkörper folgt

hydrodynamischen Prinzipien zur Minimierung von Wasserwiderstand und

Wellenerzeugung. Computersimulationen optimieren die Anordnung für maximale

Stabilität bei minimaler Umweltbeeinträchtigung.



