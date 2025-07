Goliath Resources meldet 11 g/t Gold über fast 5 Meter, Trefferquote weiter bei 100%

Bislang hatte Goldexplorer Goliath Resources (WKN A2P063 / TSXV GOT) als Teil des umfangreichen Explorations- und Bohrprogramms 2025 vor allem die Ergebnisse in der Vergangenheit nicht untersuchter Bohrlöcher präsentiert – und schon das mit durchschlagendem Erfolg. https://goldinvest.de/goliath-resources-bis-zu-3745-g-t-gold-in-erneut-untersuchtem-bohrloch/ Jetzt folgen die ersten Ergebnisse eigener Bohrungen des Jahres 2025 im Gebiet der Surebet-Entdeckung auf dem Golddigger-Projekt des Unternehmens in British Columbia – und auch die fallen exzellent aus!

Das ist äußerst vielversprechend, denn das Unternehmen von Gründer und CEO Roger Rosmus hat mit den Bohrungen dieses Jahres unter anderem das bekannte Ausmaß der hochgradigen Bonanza-Zone von 550 Meter auf mehr als 1,1 Kilometer bereits mehr als verdoppelt! Und die Mineralisierung ist für Erweiterungen immer noch weit offen, so Goliath Resources. Damit nicht genug haben bislang alle Bohrungen (100%) substanzielle Quarzsulfid-Mineralisierung angetroffen, wobei 94% der Bohrlöcher sichtbares Gold enthalten, das mit bloßem Auge zu erkennen ist!

Goliath Resources erbohrt exzellente Goldmineralisierung

Bohrloch GD-25-317 jedenfalls stieß auf „exzellente“ Mineralisierung, teilt das Unternehmen mit. Und zwar in zwei unterschiedlichen Abschnitten, einmal in der Bonanza-Zone und einmal in der Surebet-Zone (beide weiter offen), wo acht mit bloßem Auge erkennbare Goldvorkommen in Quarz-Stockwerk- und Brekzienzonen mit mäßigen Mengen an Sphalerit, Bleiglanz und Pyrrhotit identifiziert wurden.

Dabei wies der Abschnitt in der Bonanza-Zone 3,17 g/t Gold über 18,73 Meter auf, darunter 5,10 g/t Gold über 11 Meter und sogar 11 g/t Gold über 4,85 Meter! In der Surebet Zone wies Goliath Resources mit dieser Bohrung dann noch einmal 3,64 g/t Gold über 9,40 Meter nach, darunter 6,02 g/t Gold über 5,50 Meter!

Ebenfalls erfolgreich war Bohrloch GD-25-302, das in zwei separaten Abschnitten innerhalb eines Intervalls von 96,50 Metern auf substanzielle Goldvererzung traf, in dem zuvor an sechs stellen mit bloßem Auge sichtbares Gold zu erkennen gewesen war. Dabei wies das Unternehmen im ersten Abschnitt 2,26 g/t Gold über 19,00 Meter nach, darunter 6,28 g/t Gold über 6,00 Meter und 8,88 g/t Gold über 4,00 Meter. Für den zweiten Abschnitt meldete Goliath Resources 1,59 g/t Gold über 16,00 Meter, davon 3,44 g/t Gold über 6,00 Meter.

Interessanterweise handelt es sich bei den Ergebnissen beider Bohrungen erst einmal ausschließlich um die Goldgehalte. Das bedeutet, der Wert des möglicherweise ebenfalls enthaltenen Silbers, Kupfers, Bleis und Zinks ist noch nicht einmal enthalten! Entsprechend wird Goliath Goldäquivalentwerte nachmelden, sobald man auch diese Ergebnisse erhalten hat.

Auf jeden Fall, so Goliath Resources, weiten die neuen Intervalle den Umfang der hochgradigen Goldmineralisierung in der Bonanza-Zone um 150 Meter nach Süden aus. Damit steig das Ressourcenpotenzial dieser Zone, die weit offen für Erweiterungen bleibt, weiter.

Zudem meldete das Unternehmen für Bohrloch GD-25-314 2,25 g/t Gold über 4, davon 3,15 Meter mit 2,82 g/t Gold als Teil der Bonanza-Zone.

Goliath weist darüber hinaus darauf hin, dass Bohrloch GD-25-317 sich 180 Meter nordöstlich und GD-25-302 420 Meter sich östlich von Bohrloch GD-24-260 befindet, dem bisher hochgradigsten Goldabschnitt, der auf Surebet gebohrt wurde! Dieser wies einen Gehalt von 34,52 g/t AuEq oder 1,11 oz/T AuEq (34,47 g/t Au und 3,96 g/t Ag) über 39,00 Meter, einschließlich 132,93 g/t AuEq oder 4,27 oz/T AuEq (132,78 g/t Au und 12,98 g/t Ag) über 10,00 Meter, und 166,04 g/t AuEq oder 5,34 oz/T AuEq (165,84 g/t Au und 16,07 g/t Ag) über 8,00 Meter innerhalb eines Abschnitts aus alteriertem Andesit mit erheblichen Quarz-Sulfid-Adern, was das zusätzliche Entdeckungspotenzial für eine hochgradige Goldmineralisierung bei der Surebet-Entdeckung bestätigt, die nach wie vor weit offen ist.

Goliath Resources hat jetzt hochgradiges Gold in drei unterschiedlichen Gesteinsarten entdeckt

Goliath Resources hat mit seinen Bohrungen innerhalb der Surebet-Entdeckung mittlerweile hochgradiges Gold in drei unterschiedlichen Gesteinsarten entdeckt. Dazu gehören leicht abfallende goldreiche Adern, die goldreichen, felsischen, aus dem Eozän stammenden, reduzierten intrusiven Goldvorkommen (RIRG) in nahezu vertikalen Gängen und die neu entdeckten breiten, goldreichen Zonen aus kalziumsilikatveränderter Brekzie, die alle mit bloßem Auge erkennbare erhebliche Goldmengen enthalten und für eine Erweiterung weit offen sind.

Nach Ansicht von Goliath bestätigen letztere das Vorhandensein einer magmatischen Quelle (Motherlode) in der Tiefe, eine Intrusion, die für das umfangreiche, hochgradige Goldsystem von 1,8 Quadratkilometern der Surebet-Entdeckung verantwortlich ist.

Goliath Resources will mit der Bohrkampagne 2025 die gesamte Geometrie der Surebet-Entdeckung seitlich und in die Tiefe ausweiten und konzentriert sich deshalb diese Bohrsaison ausschließlich auf Surebet. Dabei verfolgt man einen detaillierten Bohrplan:

o Untersuchung der Motherlode-Goldquelle;

o Untersuchung von weiteren 13 eozänen Erzgängen, die an der Oberfläche beobachtet wurden und noch nie durch Bohrungen auf eine Mineralisierung getestet wurden;

o Bestimmungsbohrungen mit dem Ziel, die Dichte der Durchstoßpunkte in allen bekannten gestapelten Adern zu erhöhen, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den hochgradigsten Gebieten der Bonanza Zone und der Surebet Zone liegt;

o Erprobung von Zonen, in denen sich die RIRG-Dykes und die sanft abfallenden Adern kreuzen, die als Goldilocks-Zonen bezeichnet werden, da es sich dabei um Schlüsselstellen handelt, in denen zwei Arten von Goldmineralisierungen vorhanden sind, die die Zonen bereichern; und

o Ausweitung der bekannten mineralisierten Adern in seitlicher Richtung und in die Tiefe, wo sie derzeit offenbleiben

Fazit: Goliath Resources legt unserer Ansicht nach mit unter anderem 3,17 g/t Au über 18,73 Meter, einschließlich 5,10 g/t Au über 11 Meter und einschließlich 11 g/t Au über 4,85 Meter einmal mehr sehr starke Bohrergebnisse vor, vor allem wenn man bedenkt, dass bislang ausschließlich der Goldgehalt der Proben berücksichtig wurde! Einmal mehr bestätigt sich so das starke Potenzial der Surebet-Zone auf hochgradige Goldvererzung betont auch CEO Rosmus. Zumal 100% der Bohrlöcher Mineralisierung angetroffen haben und 94% der Bohrungen mit bloßem Auge zu erkennendes Gold enthielten! Und während Goliath bereits zahlreiche neue Bohrungen abgeschlossen hat, steht man mit der Veröffentlichung der Ergebnisse noch am Anfang. Wir freuen uns auf mehr und die Informationen zu den Goldäquivalentgehalten der bereits gemeldeten Bohrlöcher.

Risikohinweis & Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss

Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte

Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.