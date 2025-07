Trügerische Ruhe bei Platin. Platinpreis könnte jederzeit wieder explodieren

Nach den heftigen Preisverwerfungen ist etwas Ruhe eingekehrt. Die Edelmetalle und nicht zuletzt Platin konsolidieren. Dabei sind die jeweiligen bullischen Szenarien bei Gold und Silber unverändert intakt. Gold hält nach wie vor alle Trümpfe in der Hand , um eine Bewegung auf 4.000 US-Dollar loszutreten. Silber, obgleich die 40 US-Dollar einmal mehr nicht erreicht wurden, ist trotz vermeintlicher Schwäche weiterhin im Plan. Eine Rallye des Silberpreises in Richtung 43 US-Dollar sollte nicht überraschen. Wie sieht es aber bei Platin aus?

US-Dollar als temporärer Spielverderber

Dass die Rallye bei Platin temporär ins Stocken geraten ist, liegt nicht zuletzt an der Erholung des Greenbacks. Der wichtige US-Dollar-Index entfernte sich in den letzten Tagen deutlicher von seinem jüngsten Verlaufstief. Wie weit die Erholung den US-Dollar tragen wird, bleibt abzuwarten. Die Leitzinsentscheidung der Fed am Mittwoch (30. Juli) könnte entscheidende Impulse bringen und die Erholung befeuern oder aber abwürgen. Noch ist die Erholung des US-Dollar als temporäres Störfeuer zu bewerten. Dennoch gilt es, die weiteren Entwicklungen zu beobachten.

Platinpreis auf mittlere und lange Sicht mit enormen Aufwärtspotenzial

In zurückliegenden Kommentaren zu Platin wurde ausführlich die aktuelle Angebots- und Nachfrage-Situation beleuchtet. Platin befindet sich seit 2023 in einem Defizit. Ein Ende dieser defizitären Phase ist so schnell nicht zu erwarten.

Platin notiert aktuell bei 1.428 US-Dollar und Gold bei 3.337 US-Dollar. Die wichtige Gold-Platin-Ratio liegt damit entsprechend bei knapp 2,3. Wie ist dieser Wert einzuordnen? Bis vor einigen Jahren bewegte sich die Ratio in einer Spanne von 0,5 bis 1. Mit Beginn der Goldpreisrallye und bei gleichzeitig fortgesetzter Korrektur des Platinpreises kippte das Momentum endgültig zugunsten von Gold. Im Frühjahr dieses Jahres erreichte die Ratio einen Wert von 3,5. Dieser Wert unterstrich einerseits die Dominanz von Gold. Andererseits wies dieser Wert auf eine eklatante Unterbewertung von Platin im Vergleich zu Gold hin. Der Boden für ein imposantes Platin-Comeback war bereitet. Mittlerweile hat sich die Ratio etwas abgekühlt, doch gemessen an den „alten“ Werten hat Platin noch jede Menge Luft nach oben.

Zusammengefasst - Platinpreis könnte jederzeit wieder explodieren

Die aktuelle Verschnaufpause bei Platin sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass Vieles für eine Fortsetzung der übergeordneten Aufwärtsbewegung spricht. Hervorzuheben sind hier die aktuelle Defizit-Situation und die im Vergleich zu Gold noch immer herrschende Unterbewertung (Gold-Platin-Ratio). Kurzfristig muss es Platin darum gehen, der Korrektur nicht allzu viel Raum zu geben. Anders ausgedrückt: Der Kontakt zu den 1.500 US-Dollar sollte nicht vollständig abreißen. Rücksetzer sollten spätestens im Bereich von 1.330 US-Dollar ein Ende finden. Anderenfalls würde eine Neubewertung notwendig. Mit Blick auf die Oberseite gilt: Ein Ausbruch über die 1.500 US-Dollar könnte die nächste Preisexplosion auf 2.000 US-Dollar auslösen. Platin ist unverändert eines der aussichtsreichsten Metalle.

Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

Chart: Langfristchart auf Monatsbasis