AMD, Northrop & Co: Diese Aktien drohen jetzt abzustürzen

Laut CNBC weisen mehrere Aktien einen 14‑tägigen Relative Strength Index (RSI) von über 70 auf – ein Wert, der typischerweise auf überkauft und damit erhöhte Rückschlagsgefahr hindeutet. Zu den auffälligsten Kandidaten zählt AMD. Der Chiphersteller erreichte einen RSI von knapp 77, nachdem die Aktie in der Woche um 6 Prozent zulegte. Anfang Juli hatte AMD erklärt, die Auslieferung seiner MI308-KI-Chips nach China wieder aufnehmen zu wollen, sobald das US-Handelsministerium die Lizenzen genehmigt.

Nach einer Woche voller Rekorde an den US-Börsen warnen Marktbeobachter vor Überhitzung bei einzelnen Titeln. Der S&P 500 legte in der vergangenen Woche um 1,5 Prozent zu und erreichte fünf neue Rekordschlusskurse. Auch der Dow stieg um 1,3 Prozent, der Nasdaq um 1 Prozent. Doch einige Gewinner der Rallye gelten nun als überkauft.

Auch Northrop Grumman sticht hervor. Die Aktie gewann 9,8 Prozent und erreichte einen RSI von rund 73. Das Verteidigungs- und Luftfahrtunternehmen meldete steigende Umsätze und hob die Jahresprognose an. CEO Kathy Warden sagte in einer Telefonkonferenz mit Analysten, dass der Umsatz mit dem Stealth-Bomber B‑21 "in Zukunft" möglicherweise 10 Prozent des Gesamtumsatzes übersteigen könnte.

Weitere auffällige Titel mit hohen RSIs sind Block, Newmont und GE Vernova. Letztere legte nach starken Quartalszahlen um 12 Prozent zu, was mehrere Analysten zu Kurszielanhebungen veranlasste.

Auf der anderen Seite zeigt der CNBC-Screener auch überverkaufte Aktien mit RSI-Werten unter 30. Dazu zählt IBM: Die Aktie verlor mehr als 9 Prozent, nachdem der Softwareumsatz im zweiten Quartal die Erwartungen verfehlte. Der RSI liegt bei etwa 26. Auch Philip Morris International büßte fast 10 Prozent ein. Schwache Quartalsergebnisse und enttäuschende Nikotinlieferungen ließen den RSI auf rund 29 fallen. Texas Instruments, Charter Communications und Molina Healthcare gehören ebenfalls zu den Titeln mit auffälliger Schwäche.

Damit verdeutlichen die aktuellen RSI-Daten: Während die großen Indizes Rekorde feiern, könnten einzelne Schwergewichte bereits auf dünnem Eis stehen. Anleger müssen genau hinschauen, wo Chancen und Risiken auseinanderdriften.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





