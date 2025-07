Börsen Update Europa - 28.07. - FTSE Athex 20 stark +2,53 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.878,16 PKT und steigt um +0,33 %.

Top-Werte: SUESS MicroTec +5,24 %, Evotec +4,30 %, SILTRONIC AG +3,07 %

Flop-Werte: HENSOLDT -3,82 %, Formycon -1,24 %, freenet -0,92 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.380,16 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: ASML Holding +4,10 %, Adyen Parts Sociales +1,64 %, Infineon Technologies +1,63 %

Flop-Werte: Stellantis -2,44 %, BMW -2,33 %, Anheuser-Busch InBev -2,18 %

Der ATX bewegt sich bei 4.586,45 PKT und fällt um -0,31 %.

Top-Werte: UNIQA Insurance Group +1,07 %, Immofinanz +0,79 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,47 %

Flop-Werte: Lenzing -2,08 %, BAWAG Group -1,35 %, Raiffeisen Bank International -1,33 %

Der SMI steht aktuell (13:59:46) bei 12.034,32 PKT und steigt um +0,20 %.

Top-Werte: Roche Holding +1,63 %, Lonza Group +1,39 %, Kuehne + Nagel International +1,27 %

Flop-Werte: Swisscom -1,02 %, Holcim -0,37 %, Nestle -0,34 %

Der CAC 40 steht bei 7.856,95 PKT und verliert bisher -0,09 %.

Top-Werte: STMicroelectronics +1,47 %, Cie Generale des Etablissements Michelin +1,11 %, LEGRAND +1,02 %

Flop-Werte: Thales -3,57 %, Carrefour -2,99 %, Stellantis -2,44 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.608,90 PKT und gewinnt bisher +0,07 %.

Top-Werte: AstraZeneca +0,92 %, Telefon L.M.Ericsson (B) +0,84 %, ABB +0,48 %

Flop-Werte: Telia Company -2,66 %, Getinge (B) -1,98 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,79 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 4.870,00 PKT und steigt um +2,53 %.

Top-Werte: Athens Water Supply and Sewerage Company +3,72 %, Metlen Energy & Metals +2,15 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +2,06 %

Flop-Werte: Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,39 %, LAMDA Development Holding and Real Estate Development -0,83 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings -0,63 %