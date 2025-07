PerkinElmer Aktie leidet unter Verkäufen - 28.07.2025

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von PerkinElmer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,89 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die PerkinElmer Aktie damit um +13,27 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,78 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei PerkinElmer auf -15,17 %.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,16 % geändert.

PerkinElmer Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +13,27 % 1 Monat +8,78 % 3 Monate +9,89 % 1 Jahr -14,37 %

Informationen zur PerkinElmer Aktie

Es gibt 118 Mio. PerkinElmer Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,86 Mrd.EUR wert.

Revvity, Inc. (NYSE: RVTY), today reported financial results for the second quarter ended June 29, 2025. The Company reported GAAP earnings per share of $0.46, as compared to $0.45 in the same period a year ago. Revenue for the quarter was $720 …

PerkinElmer Aktie jetzt kaufen?

Ob die PerkinElmer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur PerkinElmer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.