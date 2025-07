GEN und Sulfateq BV geben positive Ergebnisse aus ihrer Phase-1-Studie zum Prüfpräparat SUL-238 für die Behandlung der Alzheimer-Krankheit und anderer neurodegenerativer Erkrankungen bekannt

ANKARA, TÜRKEI / ACCESS Newswire / 28. Juli 2025 / GEN Pharmaceuticals (GENIL.IS), das führende Unternehmen für Spezialpharmazeutika in der Türkei, hat positive Ergebnisse aus seiner klinischen Phase-1-Studie zur Beurteilung der Sicherheit, Verträglichkeit und Pharmakokinetik (PK) seines First-in-Class-Arzneimittelkandidaten SUL-238 bei gesunden älteren Probanden bekannt gegeben. Der neuartige Wirkstoff wird oral verabreicht und wirkt auf mitochondrialer Ebene. Die Erkenntnisse wurden anlässlich der Alzheimer's Association International Conference 2025 (AAIC) in Toronto präsentiert.

Diese randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-1-Studie mit oraler Verabreichung einer aufsteigenden Einzeldosis (Single Ascending Dose, SAD) an insgesamt 53 gesunde ältere Probanden wurde in drei Teilen durchgeführt. Teil 1 umfasste 6 Kohorten (50, 100, 250, 500, 1000 und 2000 mg oral, n=23). In Teil 2 wurde die Pharmakokinetik einer oralen Einzeldosis von 1000 mg bei 10 gesunden älteren Erwachsenen untersucht. In Teil 2B wurde im Rahmen eines randomisierten Crossover-Designs mit zwei Behandlungen und zwei Zeiträumen mit Verabreichung einer oralen Einzeldosis von 2000 mg (n=20) die Auswirkung der Nahrungsaufnahme bewertet.

Anhand der Studienergebnisse wird ersichtlich, dass SUL-238 als orale Einzeldosis von 50 - 2000 mg sicher und gut verträglich ist und gleichzeitig ein günstiges PK-Profil und eine hohe Penetration in die Zerebrospinalflüssigkeit (CSF) aufweist. Diese Erkenntnisse machen SUL-238 zu einem vielversprechenden Kandidaten für die weitere klinische Entwicklung bei neurodegenerativen Erkrankungen, einschließlich der Alzheimer-Krankheit.