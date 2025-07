EU-Kommission hat Bedenken gegen Übernahme von Covestro durch Adnoc

vonHS schrieb 11.07.25, 12:25

Die Europäische Kommission plant nun, die anvisierte Übernahme von Covestro durch den staatlich kontrollierten petrochemischen Riesen der Emiratis, die Abu Dhabi National Oil Company im Rahmen des Kartellrechts zu überprüfen, so die Nachrichtenagentur Bloomberg. PLASTEUROPE schürt daher Zweifel, weil der Deal in letzter Minute rückgängig gemacht werden könnte:



https://www.plasteurope.com/news/COVESTRO_t258289/



Könnte das Kartellrecht wirklich jetzt noch so spät solche Auswirkungen verursachen?