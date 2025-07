BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVARTIS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novartis auf "Outperform" mit einem Kursziel von 108 Franken belassen. Offenbar würden die USA Zölle von 15 Prozent auf Marken-Medikamente erheben, wohingegen Generika wohl nicht betroffen seien, schrieb Florent Cespedes in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Insgesamt erschienen die Risiken für die Unternehmen beherrschbar, die Gewinne der Konzerne könnten im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich betroffen sein. Novo Nordisk wäre dabei am wenigsten betroffen und UCB wohl am stärksten./mis/ckVeröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2025 / 06:49 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2025 / 06:49 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novartis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 100,6EUR auf Lang & Schwarz (28. Juli 2025, 14:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERNSTEIN RESEARCH

Analyst: Florent Cespedes

Analysiertes Unternehmen: NOVARTIS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 108

Kursziel alt: 108

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m