Aurania gibt aktuelle Informationen zu neuen Bergbau-Servicegebühren in Ecuador

Wie bereits in einer Pressemitteilung vom 11. Juni 2025 bekannt gegeben, ist der Beschluss der ecuadorianischen Kontroll- und Regulierungsbehörde („ARCOM“) über neue Verwaltungsgebühren für den Bergbausektor nun in Kraft getreten, und das Unternehmen hat eine Mitteilung über die für sein Projekt in Ecuador geltenden Gebühren erhalten. Der Beschluss wurde am 20. Juni 2025 im Amtsblatt veröffentlicht, und am 27. Juni 2025 erließ ARCOM einen Beschluss, in dem die offiziellen Vorschriften für den Mechanismus zur Erhebung der Verwaltungsgebühr dargelegt sind. Gemäß dieser neuen Regelung hat ARCOM das Unternehmen aufgefordert, bis zum 31. Juli 2025 einen Betrag in Höhe von 2.012.618 US-Dollar zu zahlen, was einem Monat der gesamten jährlichen Verwaltungsgebühr in Höhe von 24.151.420 US-Dollar entspricht. Diese jährlichen Gebühren übersteigen die aktuelle Marktkapitalisierung von Aurania und stellen eine untragbare Kostenbelastung für Aurania und andere Unternehmen der Branche dar. Diese neuen Gebühren sind besonders belastend für Unternehmen, die in der frühen Explorationsphase tätig sind, die ein wichtiger Bestandteil der Bergbau-Pipeline ist, da eigenständige Explorationsunternehmen in der Regel keine Einnahmen erzielen und daher ausschließlich auf Investitionen über die Kapitalmärkte angewiesen sind, um ihre Projekte zu finanzieren.

Dr. Keith Barron, Chairman, President und CEO von Aurania, kommentierte: „Aurania blickt auf eine lange Geschichte der Arbeit und Investitionen in Ecuador zurück. Ich bin fest von unserem Projekt dort überzeugt und schätze die kooperativen Beziehungen, die wir bisher aufgebaut haben. Die neuen Gebühren sind jedoch überhöht und unverhältnismäßig. Die Bergbaukammer und andere in Ecuador tätige Unternehmen sind entsetzt über die Verwaltungsgebühr. Während wir weiter an möglichen Lösungen arbeiten, werden wir stets um vollständige Transparenz gegenüber unseren Aktionären bemüht sein und weiterhin über die Entwicklung dieser Situation informieren.“