RBC stuft Inditex auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Inditex auf "Underperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Im Modeeinzelhandel rechne er für die wichtigsten Absatzmärkte mit einer weiteren Verlagerung hin zum Online-Geschäft, schrieb Richard Chamberlain in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Dies dürfte vor allem Unternehmen wie Zalando und Next aufgrund ihres Sortiments und ihrer schnellen, hochautomatisierten Logistik zugutekommen./edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2025 / 17:50 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2025 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Inditex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,25 % und einem Kurs von 43,35EUR auf Tradegate (28. Juli 2025, 14:26 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Richard Chamberlain

Analysiertes Unternehmen: Inditex

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 43

Kursziel alt: 43

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m