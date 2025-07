BNB erreicht neues Allzeithoch – beginnt die Jagd auf die 1.000 US-Dollar?

US-EU-Handelsdeal und Firmenkäufe im Wert von 610 Millionen US-Dollar

Ein zentraler Impulsgeber für den Höhenflug ist der Handelsdeal zwischen den USA und der Europäischen Union. Die Vereinbarung sieht einen 15-prozentigen Einfuhrzoll auf EU-Waren vor, bringt jedoch im Gegenzug milliardenschwere Investitionszusagen europäischer Unternehmen in den US-Markt. Die Angst vor einem Handelskrieg konnte damit abgewendet werden. Die Märkte reagierten prompt: Europäische Aktien und Wall-Street-Futures legten deutlich zu – ein Signal auch für risikobehaftete Assets wie Kryptowährungen.

Gleichzeitig sorgten massive Unternehmensinvestitionen in BNB für zusätzliche Kursdynamik: Der Pharmakonzern Windtree Therapeutics investierte 520 Millionen US-Dollar in die Kryptowährung, während der Techanbieter Nano Labs weitere 90 Millionen US-Dollar in seine BNB-Treasury allokierte. Auch andere Firmen wie Build and Build Corp bauen ihre BNB-Bestände aus.

BNB mit starkem Netzwerk und deflationärer Dynamik

Doch nicht nur makroökonomische Faktoren treiben den Kurs: Auch intern präsentiert sich die Binance-Blockchain robust. Laut Daten von DeFiLlama erreichte der Total Value Locked (TVL) auf der Binance Smart Chain (BSC) mit 7,2 Milliarden US-Dollar ein neues 3-Jahres-Hoch. Die tägliche Handelsaktivität auf Binance selbst ist laut CoinGecko um 58 Prozent gestiegen.

Ein weiterer Katalysator: das aggressive Token-Burn-Programm von Binance. Im letzten Quartal wurden über 1,9 Millionen BNB-Token vernichtet – bei aktuellen Kursen ein Volumen von mehr als 1,5 Milliarden US-Dollar. Diese deflationäre Politik stärkt den Preis langfristig und erhöht die Knappheit des Tokens.

Ethereum zieht nach, Solana überzeugt, Bitcoin fällt zurück

Während BNB das Rampenlicht auf sich zieht, zeigen auch andere Altcoins Stärke: Ethereum (ETH) liegt aktuell bei 3.885,60 US-Dollar (+1,8 Prozent) und verzeichnet laut CoinShares mit 1,59 Milliarden US-Dollar die zweitgrößten wöchentlichen Mittelzuflüsse seiner Geschichte. Die ETH-Dominanz kletterte auf 12 Prozent – der höchste Wert seit fünf Jahren.

Solana (SOL) steigt um 3,99 Prozent auf 193,28 US-Dollar, unterstützt durch wachsende Entwickleraktivität und institutionelle Zuflüsse in Höhe von 311 Millionen US-Dollar, aber Bitcoin (BTC) hingegen verlor in der vergangenen Woche 175 Millionen US-Dollar an Kapital, was einen Bruch mit dem bisherigen Zufluss-Trend markiert. Mit 118.664 US-Dollar notiert BTC aktuell nur leicht im Plus (+0,71 Prozent) (Stand: 14:45 Uhr MESZ).

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion