Analysten Silber nach wie vor in solidem Aufwärtstrend Der Silberpreis hat zuletzt einen Rücksetzer in Richtung 38 USD pro Unze erfahren, doch liegt das Edelmetall, insbesondere nach sieben Jahren Angebotsdefizit, nach Ansicht von Analysten nach wie vor in einem soliden Aufwärtstrend.