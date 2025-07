Wechsel in der Geschäftsführung (FOTO)

Stuttgart (ots) - Der Geschäftsführer der Staatlichen Toto-Lotto GmbH

Baden-Württemberg Georg Wacker wird seinen Vertrag zum 31. Juli 2025 beenden.

"Der Aufsichtsrat hat meinem Wunsch nach einer vorzeitigen Auflösung meines noch

bis Ende 2027 laufenden Vertrags entsprochen. Für die Entscheidung, das

Unternehmen zu verlassen, waren nach einem so langen aktiven Berufsleben in

Kultur, Politik und Wirtschaft ausschließlich persönliche Gründe maßgebend", so

Georg Wacker. Neuer Geschäftsführer von Lotto Baden-Württemberg wird ab 1.

November 2025 Paul Nemeth. Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Direktor von Lotto

Baden-Württemberg, Michael Grepl, als Geschäftsführer das Unternehmen

vorübergehend leiten.



Die Aufsichtsratsvorsitzende Gisela Splett dankte Georg Wacker für sein großes

Engagement. "Herr Wacker hat das Unternehmen sehr erfolgreich und vorausschauend

geführt und für die Zukunft bestens aufgestellt. In seiner Zeit wurden neue

Produkte entwickelt, die Digitalisierung vorangetrieben und die Ausrichtung an

Nachhaltigkeitszielen gestärkt."





Der 63-jährige Georg Wacker steht seit 1. Januar 2018 an der Spitze von Lotto

Baden-Württemberg. Er verlässt das Unternehmen zu einem Zeitpunkt, an dem die

Geschäftsentwicklung einen Höchststand an Spieleinsätzen erreicht hat. Als

maßgebliche Meilensteine unter seiner Leitung nannte Georg Wacker die umfassende

digitale Transformation, unter anderem mit der Einführung der neuen

Online-Produkte virtuelle Automatenspiele und Online-Casinospiele.



Erfahren in Wirtschaft und Politik



Die Aufsichtsratsvorsitzende Gisela Splett sagte über den designierten

Geschäftsführer Paul Nemeth: "Herr Nemeth bringt viel Erfahrung aus der

Wirtschaft mit, insbesondere in der Personalführung, der Informationstechnologie

und im Marketing. Hinzu kommen seine Erfahrungen in Politik und Verwaltung als

ehemaliger Landtagsabgeordneter. Das Thema Nachhaltigkeit hatte ihn damals schon

begleitet und wird auch künftig weiterhin ein wichtiges Thema bei Lotto

Baden-Württemberg sein."



"Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe", so Paul Nemeth. Der gebürtige

Böblinger und langjährige Landtagsabgeordnete ist überzeugt: "Aufgrund meiner

Berufsbiografie mit Stationen in der Landespolitik und der Wirtschaft fühle ich

mich für diese verantwortungsvolle Position bestens gerüstet." Der 60-Jährige

war jahrzehntelang für ein großes IT-Unternehmen tätig und arbeitete zeitweise

in New York. 15 Jahre lang gehörte er dem Landtag von Baden-Württemberg an.



Über Lotto Baden-Württemberg



Die Staatliche Toto-Lotto GmbH gehört über die Beteiligungsgesellschaft

vollständig dem Land Baden-Württemberg. In der Zentrale am Stuttgarter

Nordbahnhof arbeiten etwas mehr als 200 Beschäftigte. 2024 erwirtschaftete das

Unternehmen Spieleinsätze in Höhe von 1,138 Milliarden Euro. Von Beginn an galt

bei Toto-Lotto der Leitgedanke, dass die Reinerlöse der Allgemeinheit

zugutekommen sollen. Im Lauf der Jahrzehnte kamen so in Baden-Württemberg

bislang etwa 17 Milliarden Euro aus Lotterieerträgen zusammen.



